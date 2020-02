On parle plus souvent des OEM et autres partenaires qui râlent encore régulièrement du manque de CPU en provenance d'Intel et de l'impact de celui-ci sur leurs affaires, ce qui ne veut pas dire que les choses vont forcement "mal" pour tout le monde, bien au contraire.

Pour ASRock, l'un des constructeurs majeurs de cartes mères en ce bas monde, ce sont les affaires avec l'étoile montante AMD qui lui auraient particulièrement bien réussi ces derniers temps si l'on en croit les ragots de bar que les journalistes de Digitimes auraient glané à Taïwan. Avec des chiffres c'est toujours plus explicite, on parle ici d'une croissance de 31,6 % du revenu annuel (entre 2018 et 2019) avec un résultat record de 443,16 millions de dollars, c'est un élan qui devrait largement se poursuivre cette année et principalement grâce aux ventes de cartes mères avec chipsets AMD représentant a priori déjà une part très importante des livraisons du constructeur.

À quoi ? Un Ryzen 3000, bien entendu !

L'effet Zen 2 (EPYC 2 et Ryzen 3000) et Navi ? Possible, en sachant que 2019 fut initialement marqué par des ventes stagnantes de mobales et cartes graphiques durant le premier semestre, avant de redécoller au troisième trimestre avec des prix de vente moyens en hausse et des produits plus profitables pour le marché des serveurs. Un sursaut qui se serait traduit en une hausse séquentielle des revenus de 35 % et un résultat record de 127 millions de dollars au dernier trimestre de l'année. Par conséquent, le revenu net d'ASRock aurait plus que doublé (+110 %) à 6,8 millions de dollars ! Par ailleurs, Digitimes attribue également cette croissance à la division GPU d'ASRock (fondée en 2018 et propose - pour l'instant - uniquement des cartes AMD Radeon), dont les ventes seraient devenues profitables vers la fin de 2019 avec une croissance continue aux USA et en Europe.

Une belle aventure qui devrait largement se poursuivre cette année et permettre au constructeur de toucher de nouveaux sommets ! Après tout, son catalogue de cartes mères - fussent-elles à base de chipsets AMD ou Intel - n'a vraiment plus rien à envier à ceux des gros concurrents comme ASUS ou GIGABYTE, la fameuse édition spéciale de "luxe" limitée à 999 exemplaires X570 Aqua (récemment testée) est bien une preuve que le constructeur prend plus que jamais ses ambitions sur le terrain très au sérieux, il en va exactement de même côté GPU avec sa toute première Radeon haut de gamme sauce Taichi, la RX 5700 XT Taichi X et dont nous vous invitons évidemment à relire son super test fait CDH.

