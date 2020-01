Ça remue en coulisses sur le secteur du GPU. Sans pouvoir confirmer les rumeurs, essence même de la rumeur, on se doute que les bulbes chauffent chez AMD et Nvidia. l'enjeu n'est pas anodin, proposer des GPU sur le segment HEDT qui pourront de plus en plus faciliter le gaming en UHD. Chez Nvidia, on a la RTX 2080 Ti qui est une reine incontestable, en sachant que parallèlement à ça Ampere n'est pas là et c'est donc un atout à jouer dans la manche des verts. Chez les rouges, RDNA a aidé AMD à se refaire une santé, mais il ne sert qu'à recoller aux gammes existantes chez Nvidia, et donc n'est pas a priori taillé pour Ampere. Lisa Su a affirmé qu'un gros GPU Navi arriverait cette année, mais où le situer ?

Actuellement, eu égard aux forces en présence, on aimerait bien que la RTX 2080 Ti soit la cible, car si tel n'était pas le cas, on pense qu'AMD va pédaler pour redevenir compétitif sur le HEDT une fois Ampere lancé dans le grand bain. Chiphell relayé par Guru3D a montré un mail, qui vaut ce qu'il vaut, à savoir une source plus qu'officieuse, qui indique que Navi 21 aurait 80CU, avec architecture RDNA2 et ayant pour cible la RTX 2080 Ti. Doubler les CU entre Navi10 et Navi 20 peut se révéler plausible, un Navi 10 complet n'occupant que 251mm² sur une carte graphique, 545mm² pour TU104 et que dire des 754mm² du TU102, en 12nm cependant. En se souvenant que le Raytracing pourrait débarquer chez AMD avec cette puce dont on ignore le nom -la presse la nomme RX 5800 XT, mais il y a plusieurs noms enregistrés auprès de l'EEC- il ne fait aucun doute que ce Navi sera gros. Restera à voir quand et comment, et si le segment mainstream 300€ est désormais bien concurrentiel, le haut du panier risque de remuer dans les mois qui viennent plus qu'il ne l'a fait au cours des 5 dernières années !

Après la boule de cristal, la boule de pétanque, piche !