Écrit par Thierry C. | 03 Février 2020 à 11h47 | 665 bims

En ce début d'année, le DS400j se paye une "mise à jour". Le design, lui, ne change pas et l'on se retrouve toujours avec une carcasse fermée et un équipement réduit, puisque l'appareil dispose de deux ports USB 3.0 et d'un unique port ethernet 1GbE. La modification se fait à l'intérieur.

Le SoC est remplacé par une Realtek RTD1296, présent dans certains modèles de la marque (DSx18), et qui offre deux coeurs supplémentaires par rapport au RTD1293 du DS418j. La fréquence d'horloge reste inchangé, à 1.4 GHz, tout comme la quantité de mémoire, qui sera toujours de 1 Go de DDR4. C'est tout pour cette nouveauté 2020 qui promet tout de même une légère amélioration des débits lors du transfert de données chiffrées. Ainsi équipé, vous pourrez atteindre les 112 Mo/s en lecture et en écriture, ce qui reste confortable pour un usage domestique.

Fort heureusement, si l'extérieur reste d'une austérité certaine, on retrouvera DSM 6.2 pour la gestion du NAS, bien plus coloré et agréable. Quant au prix de vente du DS420j, il devrait être sensiblement le même que celui de son prédécesseur, le modèle étant référencé à 313 € dans l'hexagone, contre 299 € pour le DS418j.

On prend le même et on recommence !