Le prix de la RAM est toujours au raz des paquerettes en cette fin d'année et cela se traduit par la possibilité de mettre la main sur 32 Go cadéncés à 3200 MHz pour 105 €. C'est le cas aujourd'hui du kit XLR8 DDR4 de chez PNY. Ce kit de 2 x 16 Go 3200 MHz C16, est équipé d'un dissipateur haut de 46.5 mm. Il est affiché à 104,99 € et est accompagné d'une garantie de 10 ans. Les tests disponibles sur la toile montrent que l'overclocking est possible avec cette référence, capable de grimper jusqu'à 3800 MHz avec des timings relachés. Si vous cherchiez de quoi renforcer votre configuration, notre lien est en bas de page.