Écrit par Thierry C. | 30 Novembre 2020 à 14h01 | 660 bims

Bon plan • 32 Go de Vengeance LPX 3200 MHz C16 à 109,99 € !

Le kit de 32 Go de Corsair Vengeance LPX cadencé à 3200 MHz C16 se trouve à un excellent prix en ce moment chez Topachat. L'enseigne affiche pour la référence à 109,99 € hors frais de port pour cette semaine de promo, ce qui nous fait un total de 114,94 € livraison incluse. Pas besoin d'en dire plus sur ce kit solide, plébiscité des assembleurs, qui vous laisse une bonne marge de manoeuvre si vous aimez l'overclocking. L'offre vous intéresse ? Elle est disponible via notre lien en bas de page.