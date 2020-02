Écrit par Thierry C. | 03 Février 2020 à 03h16 | 3283 bims

Bon plan • 2x16 Go de DDR 4 3000 MHz Cas15 à 126,99 €

Si vous cherchez de la mémoire en grande quantité, Amazon propose un tarif intéressant sur les Crucial Ballistix Sport LT. Vous trouverez sur le site le kit de 2x16 Go cadencé à 3000 MHz cas 15 pour 126,99 €. Compte tenu de la hausse actuelle, le prix est bon pour ce kit éprouvé. L'offre est disponible aujourd'hui et vous pouvez la consulter via notre lien en bas de page.