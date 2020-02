Écrit par Thierry C. | 22 Janvier 2020 à 20h52 | 3914 bims

no ragotz

Alors qu'il y a quelques jours, notre Thibaut nous annonçait une mauvaise nouvelle avec une remontée du prix de la mémoire vive, la période de soldes actuelle, même si pas oufissime, réserve quelques perles. Cdiscount propose le kit de 2x8 Go de Kingston Hyper X Fury Black, cadencé à 3000 MHz Cas 15, à 58,99 € seulement. C'est le moment de se faire un petit stock histoire de ne pas être pris au dépourvu quand le besoin de 32 Go de RAM se fera sentir ! On vous pose notre petit lien en bas de page si l'offre vous intéresse.