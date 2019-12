Zen 2, de nouvelles références et AGESA

Après un lancement en fanfare de l'architecture Zen 2 et des premiers microprocesseurs Ryzen 3000 l'utilisant début juillet, l'été a vu naître quelques polémiques quant à la maturité de la plateforme. Nous avions été confrontés à quelques soucis lors de nos tests (principalement sous l'environnement Linux), rien de dramatique toutefois et malheureusement courant chez tous les constructeurs lors du lancement de "grosses" nouveautés. Nous avons malgré tout décidé de laisser passer un peu de temps afin de permettre à tout cela de mûrir quelque peu, avant de re-tester tout ce beau monde tout en ajoutant quelques références Zen 2 et autres. La dernière architecture des rouges nous séduit-elle toujours autant, après ces quelques mois de réflexion et nouveaux AGESA ? Réponse dans ce dossier au sein d'un panel de 24 processeurs et de légères retouches à notre protocole de test.

Retrouvez le test initial avec focus 3700X/3900X et les détails architecturaux, paru en juillet dernier, ici ▼

• Côté street price, ça dit quoi ?