S04E02 • 6 janvier 2020 - 12 janvier 2020

C'est nouveau, ça vient de sortir

AO Tennis 2 est sorti jeudi 9 janvier et a été développé par Big Ant Studios. Deux ans après une première tentative ratée, revoici le jeu de tennis, en un peu mieux quand même avec gameplay plus intuitif. Voir du gameplay...

MMORPG Tycoon 2 est sorti en accès anticipé lundi 6 janvier et a été développé par VectorStorm. Deuxième itération de ce jeu au nom trompeur, car c'est un jeu solo dans lequel vous devez tenter de créer le meilleur MMORPG du monde. Le site du jeu...

The Blind Prophet est sorti sur PC vendredi 10 janvier et a été développé par Ars Goetia. Ayant vu le jour grâce à une campagne Kickstarter, ce poin'tn click indé vous emmène dans un univers un poil sombre et très adulte. Sortie sur console prévue... plus tard ! La page Steam...

Focus

Suite d'Ori and The Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps va bientôt nous tomber dessus comme les pellicules sur les épaulettes de la veste en velours côtelé marron de notre cher Pascal national (les vrais savent que c'est totalement impossible). Ça sera toujours développé par Moon Studios et édité par Xbox Game Studios, on ne change pas une équipe qui gagne.

Car oui, c'est une équipe qui gagne, en témoigne le succès du premier volet, pas forcément sur le plan commercial (encore que, à son niveau...) mais sur le plan artistique, c'est évident. Bref, on reste dans la plateforme avec ce jeu d'aventure qu'on attend de pied ferme puisqu'il se veut totalement dans la lignée de son prédécesseur. Initialement prévu pour le 11 février, c'est finalement le 11 mars prochain que nous pourrons savourer ce titre, sur PC et Xbox One.

Il faudra patienter seulement deux jours après la pépite susnommée pour retrouver l'univers de Nioh, puisque Nioh 2 fera tinter les katanas le 13 mars 2020, soit grosso merdo 3 ans après le premier opus. Développé par la Team Ninja, ce nouveau action-RPG rempli de samouraïs se veut une préquelle à Nioh et proposera, entre autres nouveautés, un mode coopératif jusqu'à 3 joueurs. Si on ne sait toujours pas si une version PC est prévue, on peut néanmoins garantir la sortir sur PS4 à la date annoncée. On espère toutefois une bonne nouvelle, quitte à patienter un poil.

Correctifs, DLC, blabla...

Titres Trucs en plus Focus Version DLC Call of Duty: WWII - S01E41 1.25 - Tekken 7 - S01E17 3.31 -

