S04E01 • 30 décembre 2019 - 5 janvier 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

L'absence de sorties sur ces dernières semaines nous contraint à vous proposer à la place un triple focus sur des jeux à venir très prochainement. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous offrons, en témoignage de notre bonne foi, un geek en slip. Cordialement, la Rédaction.

• Focus

Il avait été annoncé lors de la BlizzCon de 2018 et devait sortie fin 2019, mais c'est finalement le 28 janvier 2020 que sortira Warcraft III: Reforged. Si certains chanceux ont pu tester la bêta il y a quelques semaines, les autres devront patienter encore un peu pour mettre leurs papattes velues sur ce titre développé et édité par Blizzard Entertainement. Comme son nom l'indique à moitié, il s'agit là d'une version remasterisée de Warcraft p;III: Reign of Chaos, le 3e titre de la désormais culte franchise Warcraft, sorti en 2002.

Cette nouvelle version proposera donc des graphismes améliorés et des environnements revus en ce qui concerne la campagne solo, afin de coller à l'univers actuiel de World of Warcraft. Quant au multijoueur, sachez qu'il sera possible de jouer contre vos potes même s'ils ont encore l'ancienne version du titre (via Battle.net). Enfin on notera l'ajout dans cette version Reforged de l'extension The Frozen Throne sortie en 2003. Bref, des heures de jeu en perspective. Sortie PC uniquement, of course.

On passe à One Punch Man: A Hero Nobody Knows, prochain jeu de baston 3D issu d'un manga, et donc édité par Bandai Namco mais développé par Spike Chunsoft. C'est l'un des mangas les plus populaires du moment, et ceux qui connaissent un minimum l'histoire doivent vraiment se demander comment on peut faire un jeu de baston basé sur un personnage qui bat n'importe quel adversaire en un seul coup (one punch)... Et la question est légitime, mon cher Michel.

En fait, vous pouvez incarner d'autres personnages de l'univers du manga et vous aurez donc un jeu de baston classique avec deux équipes de trois persos qui s'affrontent. Mais si vous choisissez Saitama (le héros), il faudra survivre avec les deux autres en attendant son arrivé, car oui, Saitama sait se faire désirer. Alors il pourra battre les adversaires d'un seul coup et sera invulnérable, la base, à moins que nous rencontriez un autre Saitama, dans ce cas le combat redeviendra "normal". Bref, un jeu de baston avec possibilité d'en finir vite mais sous certaines conditions. On surveille ça de près pour la sortie le 28 février prochain, sur PC, PS4 et Xbox One.

Et on termine avec du lourd pour les fans de la saga FF, puisque Final Fantasy VII Remake ne va plus tarder à arriver, sa date de sortie étant prévue au 3 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Enfin il faut tout de même préciser que ce remake du cultissime Final Fantasy VII sortira sous forme d'épisodes, et c'est donc le premier qui nous sera livré début mars. Notons qu'il s'agit d'un "vrai" remake et pas seulement d'un énième remaster (Coucou FF8 ! Shaaame!), donc avec de nouveaux environnements 3D, une remodélisation des personnages, tout ça tout ça...

Ce RPG se déroulera en temps réel avec un système d'ATB (Active Time Battle) pour les combats, c'est à dire qu'une barre d'action se remplira au fur et à mesure et, une fois pleine, il vous sera possible d'effectuer diverses actions (attaque, soin, magie...). Bref, du connu, mais les fans seront sans doute ravis de retrouver Cloud Strife pour cette "nouvelle" aventure.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

