Quelle histoire ce jeu ! Basé sur Vulkan, c'était la première fois qu'un non-agent Blaszko était le personnage principal. Néanmoins ce sont ses "filles" qui reprennent le flambeau. À son lancement il est apparu que deux choses manquaient sérieusement au titre. Premièrement, une IA digne de ce nom, avec mention spéciale sur la seconde sister complètement teubée. Deuxièmement, le RTX et le DLSS promis par Nvidia. Plusieurs mois plus tard, la rustine vient d'arriver, et désormais vous pouvez activer ces effets, ainsi que le VRS à condition de ne pas utiliser le DLSS. Autre point positif, il y a 3 benchmarks intégrés et strictement identiques d'une session à l'autre, la répétabilité est donc excellente pour juger du niveau de performances.

Au final la seule ombre au tableau pourrait venir de sa rejouabilité si jamais vous l'aviez déjà terminé. Par contre si vous l'avez mis de côté en attendant le RTX et le DLSS, alors vous allez vous défouler, car de nos premières sensations, ça mouline super bien et les réflexions sont excellentes, du niveau de Control. On verra ça dans un article dédié en attendant un Comptoiroscope programmé pour la fin de journée, tout comme Deliver us the Moon. Allez, à vos modems, et bon défouraillage !