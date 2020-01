La bataille des SSD PCIe 4.0 x4 continue de plus belle avec ADATA et Samsung

Lancée commercialement dans la foulée de la plateforme X570 d'AMD, la norme PCIe 4.0 réalisera progressivement son potentiel au fil de la nouvelle année, 2019 ayant surtout vu arriver des SSD PCIe 4.0 exploitant le contrôleur Phison PS5012-E12 reconverti pour l'occasion et rebaptisé en PS5016-E16. Bien sûr, le CES 2020 fut l'occasion parfaite pour apercevoir quelques-unes des nouvelles bestioles et qui finiront par débarquer tôt ou tard sur le marché cette année.

On ne pouvait naturellement passer à côté du 980 PRO de Samsung, prochain successeur du 970 PRO pour prendre la couronne de la gamme de SSD grand public du constructeur - Samsung ayant déjà dévoilés ses projets pour les entreprises avec ses gammes PCIe 4.0 PM1733 et PM1735 - et potentiellement celle du SSD mainstream le plus rapide, du moins temporairement. Pour commencer, le 980 PRO sera décliné en trois capacités de 250, 500 et 1000 Go, ce qui serait apparemment une indication de la présence toujours de NAND MLC comme avec les SSD PRO précédents, au lieu de NAND TLC comme la majorité des "flagships" concurrents. Ce point est évidemment à confirmer, ainsi que de savoir de quelle génération de V-NAND il s'agira (potentiellement la 5e avec ses 92L).

Toujours est-il que le contrôleur et software maison seraient en mesure d’offrir des performances séquentielles pouvant aller jusqu'à 6500 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture, des chiffres un tantinet supérieurs aux meilleurs constatés avec les SSD PCIe 4.0 à base de Phison E16. Néanmoins, cette avance ne devrait pas durer bien longtemps - si avance il y aura - puisque fin 2020 commencera aussi à débarquer le PS5018-E18 de Phison affichant déjà sur le papier des performances séquentielles et aléatoires encore un bon cran au-dessus, et c'est sans compter sur d'autres solutions tierces comme celles d'InnoGrit que nous découvrirons ci-dessous chez ADATA. En attendant, Samsung dit qu'il faut s'attendre à avoir plus d'information sur sa future gamme au courant du second trimestre.

Justement, chez ADATA ce sont les gammes de SSD NVMe M.2 XPG SAGE, XPG Indigo et XPG Pearl qui ont beaucoup fait parler d'eux, notamment parce que ce ne sont pas des énièmes clones de SSD PCIe 4.0 à base de Phison E16, mais qui utiliseront à la place le nouveau contrôleur IG5362 d'InnoGrit (relativement nouveau sur le marché) pour le premier, le dernier-né SM2264 signé Silicon Motion pour le second et le SM2267G du même constructeur pour le dernier.

Premier du lot, le XPG SAGE sera livré avec un choix de capacité maximum de 4 To, son contrôleur next-gen IG5362 signé InnoGrit serait en mesure d'offrir des débits séquentiels de 7000 Mo/s et 6100 Mo/s, respectivement lecture et écriture, et jusqu'à 1 000 000 en lecture 4K aléatoire ! À l'image du futur PS5018-E18, on aura donc un autre contrôleur qui profitera déjà bien plus des capacités de la dernière norme PCIe 4.0 pour la commercialisation de SSD "mainstream" toujours plus rapides !

Avec le XPG Indigo, on revient vers un fournisseur bien connu du marché, Silicon Motion et sa solution SM2264 dévoilée en août dernier ; on parle ici aussi d'une gamme pouvant grimper jusqu'à 4 To, ainsi que de performances assez faramineuses : 7000 Mo/s et 6000 Mo/s en lecture et écriture séquentielle, et un chiffre plus "modeste" de 700 000 IOPS en aléatoire 4K. Ce serait donc ici légèrement en deçà de ce que les E18 de Phison et IG5362 d'InnoGrit seraient en mesure d'offrir.

Enfin, le dernier se nomme XPG Pearl, le moins costaud du lot avec son contrôleur SM2267 signé Silicon Motion, et qui contrairement à ce que la nomenclature suggère n'est pas supérieur au SM2264 ci-dessus. Silicon Motion avait parlé du SM2267 pour la première fois au printemps et c'est un modèle attendu avec des performances séquentielles de 4000 / 3000 Mo/s (lecture et écriture), et aussi 400 000 IOPS en aléatoire 4K. Comme avec les autres nouvelles gammes XPG, la série Pearl devrait plafonner à une capacité de 4 To.

Sur le papier, c'est prometteur, sauf qu'il reste encore à connaître un autre détail très important, il s'agit bien évidemment du type de NAND qu'ADATA compte exploiter pour chacune de ses nouvelles séries. Il est aussi trop tôt pour parler de prix, considérant que les lancements se feront de toute façon que "plus tard dans l'année". Pour la p'tite information, vous retrouverez ci-dessus le tableau avec les références de contrôleur PCIe 4.0 mentionnées ici et en compagnie de quelques autres contrôleurs PCIe 4.0 que nous avions déjà découverts auparavant (mais puisqu'ils ne seront pas ajoutés au tableau, vous pouvez redécouvrir là-bas les premiers contrôleurs PCIe 4.0 de Marvell). (Source : TPU, Computerbase, Anandtech)