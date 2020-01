Comme nous l'avons indiqué il y a à peine quelques heures dans un billet portant sur le support du ray tracing et du DLSS dans Wolfenstein: Youngblood, voici bel et bien ces fameuses features exposées au grand jour. Supposé supporter les dernières techno mises en avant papr Nvidia, ce dernier Wolfy développé par MachineGames et Arkane Studios avait carrément été proposé en bundle avec les cartes RTX, sa sortie ayant eu lieu le 26 juillet 2019, rappelons-le. Eh bien il aura fallu attendre plus de 5 mois pour qu'un patch pour le jeu accompagné de pilotes Nvidia (441.87) pointent leur museau. Un peu tard, mais c'est enfin là, donc autant regarder ce que ça donne.

Et pour ça, on fait chauffer la RTX 2080 Gaming OC et on lance le jeu en 4K UHD (3840x2160) avec le preset maxi qui, au passage, est extrêmement demandeur en VRAM pour un rendu quasi similaire au preset juste en dessous. Bref, passons. En ce qui concerne le test, il consiste à comparer le rendu avec et sans ray tracing ainsi qu'à comparer le DLSS avec les autres types d'anti-aliasing, et il se déroule en trois parties :

RTX ON + AA coupé vs. RTX ON + DLSS en mode perf vs. RTX OFF + AA coupé DLSS en mode quali vs. DLSS en mode perf DLSS vs. tous les autres AA disponibles dans les options !

Ça vous intrigue ? Sur ce, on vous laisse mater la vidéo qui résume tout ça en 3 minutes...