Avec les cartes AM4 basées sur le X570, AMD (ou ses partenaires) a réintroduit un truc qu'on ne pensait plus possible en 2019 : coller des ventilateurs sur des cartes mères, alors que le radiateur même est plat comme la poitrine de Nicolas. Et pour profiter d'un silence total, il faut acheter la seule carte mère qui en est dépourvue. Seul hic, rassurez-vous vraiment trois fois rien, il faut acheter la ASRock X570 Aqua. Ça ne poserait pas grand souci en temps normal, la firme bénéficiant d'une bonne image de marque et ayant un catalogue conséquent. Mais cette carte mère coûte quand même 1000 eurobouliches, on vous l'avait d'ailleurs présentée sur ce billet. Du coup ça calme un peu les ardeurs, ça fait cher le silence quand même.

Anandtech l'a testée, sur tous ses aspects, performances, overclocking, températures, mais aussi stabilité électrique avec des mesures via le PCB. Mais elle s'en sort très bien, il faut dire que son waterblock alu fait des merveilles, sa puce Intel JHL7540 offrant du double TB3 permettant l'ajout de 2 ports USB Type-C à 40 Gbps, elle est équipée pour l'avenir, à condition que les Zen3 moulinent dessus et sur le même socket. Mais à quel prix !