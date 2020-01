On peut dire que cette gamme de PC desktop de Corsair porte son nom mieux que jamais, pour ce qui s'annonce aussi comme une nouvelle médaille sur la poitrine des rouges, avec l'arrivée de la série 6100 dans le catalogue du constructeur qui intègre quasi exclusivement des composants d'origines AMD et Corsair bien sûr.

Deux options sont proposées, le Vengeance 6180 et Vengeance 6182. Pratiquement identiques, ils partagent une base commune autour d'un Ryzen R7 3700X (son test chez nous), de 16 Go de DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro, une Radeon RX 5700 XT (son test également, probablement une XFX ici vu la forme du radiateur), un AIO Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum, une alimentation Corsair RM650 80PLUS Gold et un disque dur 3,5" 2 To, et le tout installé dans un boitier Corsair 280X (et figurez-vous qu'on l'a testé aussi) et ses moult parois en verre trempé. Chaque machine est également livrée avec une licence Windows 10 Home 64-bit et le logiciel maison Corsair iCUE préinstallé.

Les Vengeance 6180 et 61820 se distinguent tout d'abord par la carte mère, une mobale B450 pour le premier et X570 pour le second, Corsair n'a toutefois pas indiqué de modèle spécifique pour aucun des deux. Ensuite, le 6180 est livré avec un SSD Corsair Force MP510 480 Go, tandis que le 6182 profite d'un SSD Corsair Force MP600 1 To et donc en PCIe 4.0. Niveau prix, ça démarre à 1999 $ pour le Vengeance 6180 avec une garantie de deux ans, tandis que le tarif du Vengeance 6182 n'est pas encore donné par Corsair, mais il devrait facilement être 200 à 300 $ plus cher.

La question qui se pose est évidemment de savoir si ces machines seront proposées en Europe, étant donné que Corsair n'y offre que sa gamme Corsair ONE i100, on en doute quand même un peu. Il n'empêche que cette adoption d'un hardware 100 % AMD est un nouveau bon point pour la notoriété et les finances, surtout venant d'un fabricant particulièrement actif sur les réseaux sociaux, et sans oublier qu'il s'agit bien là d'une première chez Corsair qui proposait jusqu'ici uniquement des PC desktop à base du couple Intel/NVIDIA traditionnel dans ses références de série ONE i100 et Vengeance 5100. Oh, que les temps ont changé...