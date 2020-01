On vous l'a expliqué dans l'article consacré à la RX 5600 XT, AMD avait déjà envoyé des samples avec des spécifications définies au moment où Nvidia a baissé le MSRP de sa RTX 2060. AMD en réaction a préféré booster les données que schtroumpfer le prix vers le bas, du coup tous les testeurs ont eu droit au bios moddé kikich. Ce n'était pas sans nous poser des questions légitimes sur la capacité de toutes les cartes à tenir ces nouvelles fréquences dans la conclusion du dossier. Si foncièrement on se doute que le GPU peut encaisser plus, en revanche pour ce qui est de la GDDR6, le doute m'habite comme dirait l'autre.

MSi , comme ASUS d'ailleurs, est sorti de son silence. Il a avoué ce que nous craignions, à savoir que toutes les cartes ne peuvent pas encaisser la GDDR6 de 12 à 14 Gbps. Avant de crier au loup, il faut savoir qu'AMD a décidé depuis quelque temps du positionnement et des specs de sa carte, au point de les dévoiler en grande pompe au CES. Oui mais voilà, quand les constructeurs mettent de la GDDR6 12Gbps, il n'est pas du tout acquis qu'elle accepte de grimper à 14 Gbps. MSi et ASUS seraient-ils à blâmer ? Clairement pas, après chaque constructeur est libre de ne vendre que des versions bios moddées, au risque de voir un taux de retour plus important, d'autres préfèreront vendre les 2 versions, gageons que les marketeux rendront la situation claire pour l'acheteur. La solution la plus simple aurait été bien entendu de procéder à une baisse de prix, mais ça aurait trop rapproché la RX 5600 XT de la RX 5500 XT, obligeant Lisette à baisser aussi cette dernière. En des temps reculés, c'est ce qu'aurait fait AMD, mais les temps changent, c'est connu, surtout pour des sociétés qui ne font que de l'humanitaire ! (Source VDCZ)