C'est compliqué pour Intel actuellement, du moins son image de marque a été sérieusement écornée par les affaires de failles, sans oublier son incapacité chronique à faire évoluer son procédé de fabrication. Et donc, c'est complètement englué dans du 14nm à bout de souffle que le géant poursuit son chemin de croix. On attend Comet Lake-S cette année, mais Rocket Lake-S devrait arriver en 2021, et toujours en 14nm. Vu les "progrés" notés entre Skylake et Coffee Lake Refresh, il y a fort à parier que Rocket finira en salade dans votre assiette, on ne voit pas comment ni par quel miracle cette génération serait une tuerie, une simple démarcation de Coffee et Comet ? On s'avance un peu, certes, mais le passé du géant bleu ne prête pas du tout à l'optimisme immédiat.

Des cartes mères GIGABYTE, à priori, ont été chassées jusque dans le cache Google et Twitter, à base de chipsets H410 et H510. Si on sait que la génération 400 sera la dulcinée de Comet Lake-S, la génération 500 de son côté devrait être le plat de résistance des végans alias Rocket Lake-S. Il n'y a pas de quoi s'éclater les neurones, que ceci soit réel ou pas, on se doute grandement qu'il y aura du nouveau, Intel lançant une nouvelle famille de chipsets à chaque génération de CPU, fussent-ils très ressemblants !

