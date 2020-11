Le tabouret en bois c'est bien beau, mais votre petit dos et votre popotin sont meurtris par les heures de codage/jeux/rédaction que vous passez devant de votre PC. Alors vous faites le tour des sièges spécialisés et vous n'arrivez pas à vous décider. Ils se ressemblent, parfois beaucoup et le style baquet ne vous intéresse pas. Pourquoi ne pas opter pour le style ergonomique ? Ce qui nous amène vers le français Rekt, qui propose une belle promo sur ses RGO !

Sur ce modèle, l'assise, le dossier et l'appui-tête sont en mesh, il propose un support lombaire, une assise réglable et de quoi supporter jusqu'à 150 kilos pendant des heures. Mais la marque sera plus à même de vous parler de ses créations en détail. Aujourd'huit vous avez 11à € de remise sur le Rgo et 130 € de remise sur le Rgo Max (le même, mais avec pieds et support lombaire en acier), ou encore 150 € de remise sur la version Business (cadre full métal jacket). Vous hésitiez ? Alors, n'hésitez plus et suivez les liens vers les offres du fabricant, qui vous offre la livraison !