la nouvelle génération d'entrée de gamme pour joueurs

Le lancement de Navi 10 début juillet, étrennant enfin une nouvelle architecture (RDNA) chez les rouges, a permis un net regain de concurrence dans le segment performance avec les RX 5700/XT. NVIDIA y a répondu par une série SUPER, reprenant l'architecture Turing, mais en améliorant enfin le ratio performances/prix. Toutefois, les autres gammes des rouges, ne profitaient pas pour l'heure de cette nouveauté. S'il faudra encore patienter pour voir une Radeon haut de gamme sous RDNA, ce n'est plus le cas en bas du spectre via Navi 14, déjà présenté en octobre au travers des RX 5500 destinées aux seuls OEM. AMD n'oublie toutefois pas le marché retail, c'est ainsi que débarque la RX 5500 XT, copie presque conforme de celle précédemment citée, hormis des fréquences et TDP en légère hausse. Bien décidé à ne pas laisser le champ libre à la concurrence, les verts ont annoncé fin novembre une GTX 1650 SUPER, annoncée comme bien plus rapide que la version originelle. Avec des tarifs officiels relativement proches pour les modèles 4 Go, quelle est l'option la plus pertinente pour le gamer ne souhaitant pas se ruiner ? Quid de la concurrence des anciens modèles souvent bradés pour écouler les stocks ? Vérifions cela dans notre dossier, à l'aide de notre protocole de test mis à jour, afin de déterminer le comportement des nouvelles venues dans diverses situations.

• Les tarifs dans la vraie vie ?