Si Noël est la période des vacances pour le plus grand monde, ce n’est pas pour autant que tout s’arrête. Notamment, le noyau Linux voit quelques améliorations sur les versions à venir. La future version 5.5 contient une correction plutôt pratique, car elle permet de booter les Threadripper de troisième génération ! En effet, un souci était présent au niveau des MCE (Machine Check Error, un système de diagnostic des erreurs matérielles), empêchant totalement de démarrer sous Linux sans désactiver totalement le système bien l’option de boot mce=off.

Mais ce n’est pas tout, car la version 5.6 apportera quant à elle le support de l’USB 4, celui-là même encouragé par Intel. Néanmoins, la 5.5 étant prévue au plus tôt pour janvier prochain, il ne faudra pas être trop pressé (comptez mars-avril 2020 environ). Notez par contre que cette prise en charge se base sur le code du Thunderbolt 3 précédent, et intégrera toutes les fonctionnalités, à savoir : encapsulation des lignes PCIe, du protocole DisplayPort, de communication réseau P2P, et d’autres encore ! Il sera en outre possible de gérer ces ports USB en tant qu’hôte, mais aussi comme périphérique.

Avec la prolifération des petits appareils et des serveurs sous Linux, un tel développement n’est pas étonnant, mais est toujours bienvenu. Car l’USB 4.0 bénéficie aussi aux ordinateurs portables et stations de travail, domaines dans lesquels le manchot tient une part encore très minoritaire. À voir comment la situation évolue ! (Source : Phoronix doublé)