Il faut dire que le lancement du jeu était quelque peu pensé bizarrement. Pour vous rappeler les faits, les précommandes pendant quelques jours se faisaient sur le Rockstar Games, puis à la date de lancement, le jeu était une exclusivité Epic Games Store pendant un mois tout en restant sur la plateforme originelle maison Johnny. Et depuis le 5 décembre, il est disponible via Steam. Ça fait donc 3 plateformes désormais qui commercialisent le jeu, quand on sait que le gros des ventes se fait sur les premiers jours, ça permet de se faire une idée. Sur le client Epic, le jeu s'est écoulé à 408 000 exemplaires sur le mois d'exclusivité. Sur Steam, c'est pas franchement mieux puisqu'on estime les ventes entre 200 000 et 500 000. Ce sont des ventes jugées décevantes par ces deux acteurs.

Mais le gros mystère, c'est le niveau des ventes sur PC via Rockstar. L'inconnue est de taille puisque les acheteurs peuvent appartenir à deux groupes : d'un côté ceux qui ne veulent pas d'un énième client gaming avec Rockstar et qui ont pris sur Epic ou sur Steam, et de l'autre ceux dont l'envie était telle que l'achat s'est fait chez l'éditeur directement. Dans quelles proportions ? On espère quand même que ça a cartonné malgré un lancement et une optimisation des plus chaotiques, le PC ne saurait se passer des productions du géant, gageons qu'il en pense de même. Et pour l'y aider, il faut de bonnes ventes !