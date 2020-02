Le japonais DSK SDK est le plus grand producteur indépendant de plateaux de disques durs, fournissant tous les acteurs de ce marché. Cela dit, il est bon de savoir que parmi les trois seuls constructeurs de disques durs dignes de ce nom, Seagate et Western Digital produisent également leurs propres plateaux avec leurs technologies maison pour réduire les coûts et optimiser leurs marges. Utiliseront-ils les nouveautés SDK détaillées ci-dessous ? L'avenir nous le dira.

SDK a fait savoir que ses équipes ont achevé la conception de la prochaine génération de plateaux HAMR pour les disques durs de demain ! Les plateaux utilisent de nouveaux films magnétiques très minces et des grains de cristaux extrêmement petits afin de maximiser la densité surfacique, et dans le but de construire à terme des disques durs 3,5 pouces avec des capacités "folles" pouvant aller jusqu'à 80 To !

On rappelle que le disque commercial le plus gros annoncé en dernier affiche "seulement" 20 To chez Western Digital / HSGT, mais ce dernier parle déjà depuis un moment aussi de disques d'au moins 50 To grâce à HAMR, tandis que son rival Seagate a carrément avancé la possibilité de disques 3,5" de 100 To à l'aube de 2025 ! Bon, il ne faut aucun doute que ces deux-là sont peut-être un peu optimistes avec leur roadmap, mais l'affaire progresse.

Vue en plan.

Les plateaux next-gen de SDK pour disques durs HAMR sont fabriqués en aluminium (comme la majorité) et comportent une couche magnétique très fine faite d'un alliage d'acier et de platine. Pour améliorer leur champ coercitif par rapport aux plateaux existants, SDK a utilisé une nouvelle structure de couches magnétiques et mis en place de nouvelles techniques pour contrôler la température pendant la production.

La taille des cristaux utilisés pour l'enregistrement des données étant désormais réduite à l’extrême (ou presque), ils n'en sont que plus faciles à magnétiser, mais en contrepartie cela réduit également la force des signatures magnétiques individuelles et facilite les interférences magnétiques interpistes peu désirables rendant plus difficile la lecture des données par les têtes du disque dur. De ce fait, ces nouveaux types de plateaux ont besoin d'une assistance énergétique pour l'écriture et c'est bien là l'intérêt principal des technologies d'enregistrement magnétiques assistées par la chaleur telles que HAMR, MAMR ou ePMR. En parallèle, parce que les plateaux doivent maintenant aussi survivre - idéalement pendant de longues années - à des températures extrêmes pendant les enregistrements de données, SDK garanti que ses nouveaux plateaux HAMR offriront les meilleures caractéristiques de lecture/écriture et de durabilité de l'industrie !

Et la vue transversale.

La compagnie n'a toutefois pas dévoilé la densité exacte de ses plateaux next-gen et s'est bien gardé aussi de faire des promesses quant au démarrage de la production en volume des nouvelles générations de disques durs. Par contre, SDK estime que les disques HAMR permettront à l'avenir de multiplier la densité de stockage approximativement par 5,2 celle des disques contemporains, et d'en arriver ainsi à des disques durs de capacités jusqu'à 80 To !

Seagate sera en principe le premier à lancer HAMR commercialement avec un disque 20 To un peu plus tard en 2020, mais considérant que SDK doit encore planifier sa production et l'approvisionnement, Seagate utilisera certainement dans un premier temps ses propres plateaux HAMR. Toshiba est attendu également en 2020 avec un disque MAMR de 18 To à base de plateaux de 2 To de SDK, mais pourrait à l'avenir aussi exploiter la technologie HAMR. Enfin, Western Digital utilise déjà sa technologie PMR "assistée par la chaleur" (ePMR) pour des disques 18 et 20 To également en vue pour 2020, puis adoptera progressivement HAMR et MAMR les années suivantes. (Source : Showa Denko, via Anandtech)