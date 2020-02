On n'est pas passé loin du copié/collé parfait cette semaine, en tout cas en ce qui concerne le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). D'un autre côté, on a les dix meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions) qui ont un peu la bougeotte, mais pas trop quand même puisqu'on retrouve quand même des titres présents depuis plusieurs semaines. Bon, on est content pour Temtem, Wolcen et Stoneshard cela dit, on évidemment la première palce de GTA est... notable.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 05 Semaine 04 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Les Sims 4 - Édition Standard Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot 2 Football Manager 2020 FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Football Manager 2020 FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order