Bien que le but premier de Linux est loin d’être celui d’un OS dédié au jeu, voire même à un usage courant sur des machines du bureau ou portatives, force est de constater que certains militent ardemment à ce sujet. Et le projet avance ! S’il n’est pas aujourd’hui question de Proton, la surcouche développée par Valve pour faire tourner des titres Windows sous le manchot, c’est de licorne — un penchant du marketing actuel un peu moins... glorieux.

Ne rêvons pas, il ne s’agit que d’un pilote rétro-ingénéré par une petite équipe de fadas, qui permet de... contrôler l’éclairage de Wraith Prism, le ventirad fourni avec certains CPU haut de gamme AMD sur socket AM4. Côté technique, le script est codé en python et distribué via Pip (si vous ne souhaitez pas placer vous-même l’utilitaire ou bon vous semble.

Mon Dieu, ils ont osé RGB-iser Tux !

Le titre du projet fait sourire : Control your Wraith Prism RGB without bloatware on Linux, autrement dit « Contrôler votre Wraith Prism RGB sous Linux sans logiciels indésirables »... car il est clair que la légèreté n’est pas la force des pilotes propriétaire Windows ! Si certains n’y verront — à raison — qu’un simple gadget, la conquête du marché des gamers passe aussi par ces chemins-là. À bon entendeur... [Source : Phoronix]