La Comet file de partout ces derniers jours, ce qui est normal en cette période creuse entre grosses teufs, mais pointe aussi vers le CES 2020 où les nouveaux processeurs d'Intel pourraient finalement faire leur première apparition officielle. Rappelons brièvement tout ce qu'on a déjà pu découvrir ces derniers jours, sous la forme de rumeur, bien entendu : la fiche technique du socket LGA1200, la possibilité de puces K de 125W, 65W et même 35W, puis finalement le tableau (très flou) plus détaillé de la gamme a priori au complet ! Mais nouvelle journée, et donc nouvelle rumeur, et pas des moindres. Le fameux détective de puces @momomo_us aurait découvert la mention d'un nouveau socket LGA1159 dans les fichiers de l'une des dernières versions de CPU-Z, suggérant que celui-ci pourrait coexister avec le LGA1200 pour supporter la famille Comet Lake S !

CPU-Z 1.91 strings

Socket 1159 LGA pic.twitter.com/d7bNqbImFk — 188号 (@momomo_us) December 29, 2019

Et vint ensuite le miracle, comme pour confirmer la trouvaille ci-dessus, sous la forme d'une capture d'écran CPU-Z qui a fait surface sur un forum chinois et affichant un CPU Comet Lake hexacore 125W ES - ce serait un 10600K ES - moulinant sur le fameux nouveau socket LGA1159 susmentionné, qui contredirait ainsi aussi les informations des premiers tableaux. Bien sûr, ce n'est peut-être qu'un bon vieux fake des maisons comme on les aime, mais la question pourrait tout de même se poser; après tout, il parait bien difficile d'argumenter qu'Intel ne serait pas capable d'une telle décision, surtout au point où il en est en ce moment. Mais quelles pourraient en être les raisons ? Une nouvelle segmentation de la gamme desktop ?

Par exemple, les plus gros CPU 125W "enthousiast" aux coefficients débloqués sur leur socket LGA1200 et potentiellement vendus comme du HEDT "entrée de gamme", puis le reste et les Comet Lake-S 65W "mainstream" et 35W "low power" confinées au socket LGA1159 ? Mais que faire de ce prétendu 10600K 125W moulinant a priori sur socket LGA1159 ? Chipsets CML PCH-H (pour High Performance ?) W480, Q470, Z490 et H470 pour le premier, et chipsets CML PCH-V (pour Value ?) B460 et H410 pour le second ? Moult confusion...

Lue ainsi, la chose peut paraître plausible et relativement concevable, mais quelle terrible idée ce serait ! Comment le fondeur pourrait-il vraiment espérer vendre une telle chose face au seul socket AM4 et son plus gros CPU 3950X culminant à 16 cœurs ? Vivement les matchs ! (Source)