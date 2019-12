Si la RX 5600 XT est plus que pressentie en janvier avec une présentation officielle lors du CES, ses caractéristiques restent toujours du domaine de la spéculation. Dernièrement, il se murmurait qu'elles auraient 1920 Stream Processor, avec 6 gigots de GDDR6 à 12 Gbps, tandis que le GPU serait à 1500 MHz. Eh bien il se pourrait qu'on tienne les bonnes specs grâce à des indiscrétions d'ASRock sur la page produit d'une de ses RX 5600 XT à venir, alias la Challenger D 6G OC. Qu'est-ce qui nous serait proposé finalement ?

Premier achoppement avec la rumeur, il y aurait 2304 SP contre 1920 pressentis. Les fréquences seraient par contre plus basses que les RX 5700 XT, avec 1235/1460/1620 MHz pour le base/gaming/boost. Ensuite, si on retrouve bien les 6 gigots de GDDR6 à 12 Gbps, on a une confirmation du bus 192-bit, ce qui explique une telle quantité de VRAM. La carte serait alimentée selon ASRock par une seule prise PCIe 8 pins, ce qui est la moindre des choses pour une carte du secteur mainstream. Enfin, et c'est propre au modèle du constructeur, elle mesure 24cm de long. Au final on aurait donc une carte ayant un GPU proche de celui de la RX 5700, mais castré sur sa partie mémoire et avec des fréquences moindres, serait-ce un Navi 10 pas totalement opérationnel recyclé ? (Source Reddit où les images ont été effacées)