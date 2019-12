Alors que les pilotes d’AMD viennent de recevoir leur petit lifting de fin d’année, d’autres utilitaires de jeux se mettent à jour plus discrètement. C’est le cas de Proton, l’utilitaire développé par Valve — hé oui, la firme de Gordon Freeman ne fait pas que dans la VR ! – pour lancer des titres prévus à la base pour Windows uniquement, sur l’OS manchot.

Alors, trouve-t-on des éléments croustillant dans cette nouvelle mouture ? Tout à fait, puisque l’integer scaling est de la partie ! Cette fonctionnalité à la mode — NVIDIA et AMD l’ont marketé dans les derniers mois — consiste simplement à effectuer la mise à l’échelle d’un rendu non natif via une méthode troquant le flou classique pour une version affichant directement les pixels « en plus gros ». Nous pouvons nous féliciter de l’intégration aussi rapide des phénomènes à la mode dans les outils du manchot, un fait rare dans le domaine des jeux vidéos !

Pour les autres fonctionnalités, citons la compatibilité officielle avec Halo : Master Chief Collection — la compilation des jeux du même nom, sortie ce 3 décembre sur PC — et des résolutions de bogues concernant Metal Gear Solid V, Fallout 4 ou encore Furi.

Amusant, ce projet de compatibilité Windows/Linux. Alors que l’échec de Steam OS est cuisant, Valvle ne démord pas et conserve un développement soutenu de son outil de compatibilité, à croire que la firme a définitivement une autre idée derrière la tête avec ce Steam Play... En attendant, c’est bien le consommateur qui est gagnant, avec une solution (certes encore branlante, mais en développement actif) qui permet, enfin, de jouer sous Linux. (Source : Phoronix)