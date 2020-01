Il y a presque deux ans, Cadence et Micron avaient fait la démonstration d'un sample de 1 gigot de DDR5 à 4400MT/s. Il faut le dire, le dispositif mis au point par les deux était clairement incompatible avec un usage vulgarisé pour tout un chacun. Un an et demi plus tard, les gars ont continué de bosser, et figurez-vous qu'ils ont réussi à usiner une barrette de DDR5, qui ressemble à une barrette et pas une plaque de carte mère des années disco 2000. Sauf que cette fois, c'est SK Hynix qui a bien surpris son monde au CES avec barrette de 64 gigots DDR5 4800MT/s ECC, ce qui devrait provoquer une belle érection chez certains de nos lecteurs si vous voyez de qui on parle ! La surprise quand même était surtout pour ceux qui ne nous lisaient pas, car fin 2018 déjà il y avait eu un sample de DDR5 exhibé.

Si on regarde le marché, on ne voit pas trop quand ce type de mémoire pourrait être utilisé, Zen 3 devant a priori reprendre la DDR4 en 2020, Intel étant à l'agonie avec son 14nm en 2020 et avec probablement du 10nm en 2021, il ne reste donc plus que l'année 2021 pour les esprits les plus optimistes. En même temps, il faut reconnaitre que le marché n'a pas besoin de DDR5 actuellement, la DDR4 offre des performances intéressantes, les plateformes sont plus que suffisantes pour la totalité du marché mainstream, disons que les gains ces dernières années ont étouffé l'importance d'une éventuelle DDR5 pour nos machines. Néanmoins, on y passera bien un jour !

Crédit image @Anandtech