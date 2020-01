C'est pas demain la veille qu'on verra de la DDR5 dans nos machines. Pour autant ça viendra et les analystes prévoient une entrée sur le marché à l'horizon 2019/2020, ce qui n'est pas si loin. On ne sait pas quel matériel inaugurera ce genre de mémoire, mais au stade où on en est c'est tout juste le début de sa vie. En effet Micron et Cadence ont fait une démonstration d'un sample de 1Go de DDR5, le premier fournissant la RAM à 4400MT/s et le second le contrôleur mémoire.

Le chipset Cadence est gravé en 7nm de chez TSMC, le sample de DDR5 suce 1.1V contre 1.2V à la DDR4 au minimum, la marge d'erreur étant de 0.033V dans les mesures de chez Micron. Si la fréquence, ou plutôt son débit, de ce petit gigots de DDR5 ne vous émeut pas plus que ça, sachez qu'il est envisagé 6400MT/s, ce qui est autrement plus important que ce que la meilleure des puces DDR4 peut offrir.

Si la vitesse est une chose, la DDR5 cache d'autres aspects importants comme la capacité des modules, la gestion multi-canal, les régulateur de tension intégrés, ce ne sont pas les axes d'améliorations qui manquent. Dernier point, le JEDEC doit avaliser les caractéristiques de la mémoire next gen l'été prochain, quand beaucoup iront se faire bronzer le boul sur la plage ! (Source Anandtech)