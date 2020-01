Glorious PC Gaming Race, ou GPCGR pour les intimes, n'y va pas par 4 chemin quand il s'agit de nommer ses références et c'est toujours mieux que d'avoir des noms imprononçables ou à rallonge, même si dans l'immédiat ceux de GPCGR ne sont pas des plus inspirés non plus. Bref, jusqu'ici en matière de mulot on avait donc le Model O et le dernier né Model O-, la gamme comprend maintenant aussi le Model D ! En pratique, la référence est déjà disponible outre-Atlantique depuis décembre et avait été annoncée pour ce marché fin octobre 2019 ; si on vous en parle aujourd'hui c'est parce que le Model D va prochainement finalement faire ses débuts en Europe, c'est donc une bonne occasion de replonger brièvement dans la fiche technique du mulot !

Comme ses prédécesseurs, sa grande particularité est d'être habillé d'une coque avec des ouvertures en nid d'abeille, ce n'est pas un nouveau design en soi, d'autres constructeurs le font déjà (par exemple Thermaltake et Cooler Master depuis peu), les avantages d'une telle conception sont des souris généralement plus légères et théoriquement plus accommodantes avec les mains de joueurs moites (et moins chère ?), le reste est une affaire de goût et de préférence. En l’occurrence, le Model D pèse exactement 68 g sans câble dans sa version matte ou 69 pour la glossy et affiche des mensurations de 128 x 61 / 67 x 33 / 42 mm dans les deux cas, il est donc relativement plus imposant par rapport aux deux Model O(-), tout en affichant un poids quasi identique au Model O et supérieur de 9 / 10 g au Model O+.

En fait, ces quelques chiffres sont bien tout ce qui distingue les membres de la famille Model sur le papier, le reste de la fiche technique est un copié / collé parfait ! Le Model D embarque ainsi toujours le capteur PixArt PMW-3360 qui sniffera le tapis à une vitesse de 250 images par secondes, supporte des accélérations de 50 g et un DPI plus que suffisant de 12 000. La souris est filaire et branchée avec un câble USB 2.0 de 2 mètres de long, et on parle ici aussi d'un taux de rafraîchissement de 1000 Hz (ou 1 ms). Vous aurez toujours droit à 6 boutons (programmables) et du RGB intégré proposant jusqu'à 16,8 millions de couleurs avec 8 effets. Pour le reste, on peut aussi mentionner les switchs mécaniques Omron qui se laisseront presser au moins 20 millions de fois et un base équipée des rollers maison G-Skates Premium de 0,81 mm d'épaisseur.

Bon, c'est assez ordinaire, mais pas vilain pour autant, et vous aurez toujours le choix entre du noir et blanc, soit glossy, soit matte. Sachez que les versions glossy seront un peu plus chères à 59,90 € TTC, contre 54,90 € pour les mattes, dans les deux cas il s'agira d'une garantie de deux ans et d'une disponibilité la première quinzaine de février !