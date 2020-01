Le Khronos Group vient de lancer la version 1.2 de son API bas niveau Vulkan. Pour rappel, ce groupe réunit plusieurs acteurs importants de l'IT, et voilà qu'il vient de sabrer la bouteille de Champomy après avoir validé la mouture 1.2. Qu'apporte-t-elle en substance ? 23 extensions intégrées directement au moteur pour améliorer et optimiser les performances en accord avec le nouveau matériel, accéder à des fonctionnalités enfouies dans les GPU afin de leur faire sortir un doigt. En général, les jeux sous Vulkan carburent plutôt bien, et comme le Raytracing est supporté par l'API, on peut imaginer que ça prendra son essor en 2020 voire 2021 face à DX12.

Évidemment, chacun des partenaires du truc y vont de sa déclaration d'amour, AMD vante des Radeon via la voix de Andrej Zdravkovic, Google kiffe pour son Stadia via la voix de Hai Nguyen, Imagination aussi est happy, hou hou hou hou hahaaaaaaa via Mark Butler, Intel a une demi-molle avec ses Xe a déclaré Lisa Pearce, Nvidia est vert de joie comme le dit Dwight Diercks, et Stardock partenaire d'AMD et son Mantle il y a quelques années via le moteur Oxide est kikitoudur. Bon vous l'avez compris, tout ce petit monde semble super emballé par Vulkan 1.2, et on sent bien qu'il y a une joie dissimulée de ne pas parler de Microsoft et son DX12.

Pour la forme, Nvidia en a profité pour publier ses pilotes 441.99 beta qui sont surtout orientés pour les développeurs, optimisés Vulkan 1.2 et destinés aux Geforce depuis Kepler jusqu'à aujourd'hui. Des GTX 700 aux RTX, sans oublier les Titan et les Quadro, voilà la liste des cartes qui gèrent le truc.