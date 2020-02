Un Optix 31,5" et 180 Hz chez MSI, 144 Hz déjà has been ?

On peut dire que le marché de l'écran de jeu a tout de même bien pris son temps pour dépasser de manière concrète la barre des 100 Hz et les écrans 144 Hz pour perdre un peu leur statut d'objet de luxe. Mais en 2019, la donne a beaucoup changé et les écrans moulinant à 144 Hz, et même 165 Hz, nativement ou via overclocking, sont de plus en plus courants et par conséquent toujours plus abordables.

Évidemment, les constructeurs ne s'arrêteront pas là, d'ailleurs on a déjà pu voir des références Full HD moulinant à 240 Hz chez Alienware, mais aussi du WQHD à 165 Hz chez MSI, ou encore du 4K UHD à 144 Hz (certes avec un p'tit artifice pour y arriver) et un TUF 1080p à 280 Hz chez ASUS, et surtout le premier modèle commercial d'un écran bien au-delà des 300 Hz !

Le taux de rafraîchissement est clairement devenu le nouveau cheval de bataille des écrans de jeu modernes, mais le niveau des 144 Hz étant désormais virtuellement conquis, il faut maintenant passer à l'étape suivante ! C'est dans ce contexte que MSI lance dans la bataille un Optix MAG322CR, dont la particularité est d'offrir un nouveau taux de rafraîchissement maximum de 180 Hz, l'un des premiers dans le genre et qui est ainsi à mi-chemin vers le nouveau sommet des 360 Hz. Est-ce pour autant que la bête s'annonce une tuerie niveau technique ? Que nenni !

En effet, MSI vise indéniablement l'entrée de gamme avec un ticket aux alentours des 300 $ outre-Atlantique chez Mamazon.com et ça se ressent aussi sur la fiche technique. Tandis que la dalle VA 31,5" incurvée 1500R moulinera bien à 180 Hz après overclocking et avec du FreeSync Premium aux fesses en support, en contrepartie il faudra se contenter d'une définition 1920 x 1080, un temps de réponse standard de 1 ms MPRT, un contraste statique ordinaire 3000:1 et une luminosité maximale de seulement 300 cd/m2.

Pas de certification HDR, mais quand même du "HDR Ready" pour meubler un peu, on retrouve aussi l'espace de couleur DCI-P3 à 96%, en plus du sRGB à 125 %, le tout avec une profondeur de couleur "faussement" 10-bit grâce au combo 8-bit et FRC. En connectique, l'écran propose du DisplayPort 1.2a, 2 ports HDMI 2.0b, un port USB-C avec support Alt-mode et 2 ports USB 2.0, ce qui est déjà pas mal.

Alors, une bonne option ce MAG322CR a priori prévu pour être disponible d'ici un à deux mois ? Pour qui donne priorité absolue aux FPS et à la réactivité en jeu plutôt qu'à une densité de pixels plus attrayante, pourquoi pas, quant aux autres, l'herbe sera facilement beaucoup plus verte ailleurs...