Au CES, parmi une foule de nouveautés en tout genre, ASUS a aussi dévoilé son dernier-né ROG Swift PG43UQ, qui n'est pas sans rappeler le XG438Q FreeSync 2 lancé l'été dernier, puisqu'ils partagent effectivement quelques caractéristiques, mais ne sont pas des jumeaux techniques pour autant.

Ce moniteur 43,4" exploite une dalle VA d'une définition confortable de 3840 x 2160 et propose un taux de rafraîchissement non moins confortable de 144 Hz. Le p'tit truc à noter, c'est que le PG43UQ se servira du Display Stream Compression (DSC) pour faire passer du 4K @ 144 Hz dans une seule connexion DisplayPort 1.4, qui trouve ses limites un peu au-delà du 4K @ 120 Hz, et qui évite donc l'usage d'autres artifices comme le sous-échantillonnage de la chrominance (vu par exemple avec le PG27UQ). Tant mieux !

Pour la petite histoire, la DSC a été introduite par VESA en avril 2014 pour libérer la bande passante du DisplayPort grâce à une compression des données - sans perte visuelle - et des débits pouvant être réduits par 3. Retour au PG43UQ, celui-ci se fera un plaisir de faire ami-ami autant les GPU AMD que GeFORCE, grâce à la présence de l'Adaptive Sync d'une part et du G-Sync Compatible de l'autre, sans oublier le support du HDMI-VRR.

En sus, ASUS promet également pour la dalle VA un temps de réponse de 1 ms G2G, à vérifier en pratique. Pour le reste, l'écran est fièrement certifié DisplayHDR 1000, ce qui implique la présence d'une forme de local dimming, une profondeur de 10 bits (native ou avec FRC), un gamut DCI-P3 supérieur à 90 % et une luminosité en pointe d'au moins 1000 cd/m2. La connectique repose donc sur du DisplayPort 1.4, mais aussi deux ports HDMI 2.0, ainsi que deux ports USB 3.0. Et parce que c'est à la mode pour les moniteurs PC de jouer aux apprentis-téléviseurs, le PG43UQ sera livré avec sa télécommande, et c'est de bonne guerre considérant qu'il s'agit d'une diagonale convenable pour un usage salon. Pas de prix, mais ça sera à coup sûr au-dessus des 1000 €, certainement même des 1500 boules, faut pas se leurrer non plus, tandis que son arrivée en magasin se réaliserait durant la première moitié de l'année.