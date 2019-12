Sur le marché du moniteur gaming, les écrans se suivent et se ressemblent beaucoup, chaque constructeur se devant de proposer sa vision de l'emballage parfait pour une dalle provenant soit de chez AUO, LG Display, ou encore Innolux. L'avantage, c'est que la concurrence ne manque pas entre assembleurs et le choix de l'esthétique n'en est aussi que plus large. Comme GIGABYTE, MSI n'est pas sur le marché depuis bien longtemps, son premier moniteur gaming étant de 2016, ses produits ne sont pas parmi les plus discrets du lot et ne sont parfois pas sans rappeler les lignes des moniteurs ROG d'ASUS.

Aujourd'hui, la gamme Optix du constructeur accueille la référence MAG272QR, un écran FreeSync comme la grande majorité du catalogue de MSI, qui ne propose à ce jour que deux modèles G-Sync (Oculux NXG251R et NXG252R). En avant pour la découverte des caractéristiques du nouveau venu, en réalité un refresh du prédécesseur Optix MAG272 (Full HD) et une variante du MAG272QP (identique à quelques mm près) !

MSI Optix MAG272QR Trucs de dalle VA 27" non incurvée 2560 x 1440 (WQHD) Rétroéclairage W-LED LG ? AUO ? Innolux ? Trucs de Rafraichissement 48 - 165 Hz (via DP et USB-C) 48 - 144 Hz (via HDMI) AMD FreeSync avec LFC Temps de réponse 1 ms MPRT Luminosité 300 cd/m2 Contraste 3000:1 (Statique) Trucs de couleur 10 bits (8 bits + FRC) 1,07 milliard sRGB @ 123,7 % DCI-P3 @ 95,6 % HDR "HDR Ready" Connectique vidéo / audio 1 x DisplayPort 1.2a 2 x HDMI 2.0b 1 x USB Type-C (DP alt mode) 1 x 3,5 mm audio out Hub USB 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B 1 x USB Type-C (DP alt mode) Ergonomie Compatible VESA 100 x 100 mm Tilt : -5° - 20° Pivot : -75° - 75° Rotation : -90° - 90° Hauteur : 0 - 100 mm Consommation moyenne de 23 W Adaptateur 19V 3,42A externe Dimension 614,9 x 451,4 x 225,2 mm Poids 4,2 kg Prix et dispo Q4 2019 ~ 350 $ Sa page produit personelle MAG272QR Des concurrents ? ASUS TUF Gaming VG27AQ BenQ EW2770QZ Acer Nitro XV272UP LG 27GL850G AGON AG273QX ViewSonic ELITE XG270QG AORUS CV27Q et plein (plein) d'autres... Les autres trucs MSI à dalle dont on a un peu causé Optix MAG491C Optix MAG24C Optix XG32C Optix MPG27CQ

Le MAG272QR n'est pas une révolution technique, le marché du moniteur LCD livrant ses améliorations au compte goutte, on a ici droit à une dalle VA WQHD capable de mouliner à 165 Hz d'origine, sans overclocking, et affichant un temps de réponse (MPRT) assez contenu, le tout avec un soupçon très léger de compatibilité HDR. Les détracteurs de l'incurvé apprécieront également l'usage d'une dalle bien plate, ce qui est de toute façon parfaitement cohérent pour une monitrice de cette taille. Les défauts de scintillement de la dalle VA ayant largement été corrigés avec les nouvelles générations, on rappelle que la technologie permet de profiter de noir plus profond qu'avec du TN ou de l'IPS.

Enfin, vous noterez que les concurrents potentiels ne manquent pas, FreeSync ou G-Sync, ce sont donc surtout l'esthétique et le prix qui joueront ou non en faveur du dernier Optix, le tarif en dollars paraissant relativement raisonnable et cohérent avec la concurrence, il reste juste à voir de quelle manière celui-ci se convertira en euros.