Un processeur pour le moins étrange s'est retrouvé sur la table de bench d'un utilisateur d'un forum en Chine, une puce se nommant CC150 et ne respectant ainsi aucune des nomenclatures ni marques officiellement établies chez Intel. L'autre particularité, c'est que la fréquence de ce fameux CC150 serait clouée sur place sans aucun apport d'un turbo quelconque, en dépit de caractéristiques techniques supérieures aux CPU entrés de gamme Celeron et Pentium, alors que ses traits physiques le placeraient dans la lignée de la 9e génération Core Coffee Lake-S, des points de contact jusqu'au positionnement des composants au dos de la puce.

Et un i5-10600K QS dans le lot, sinon ce n’est pas drôle !

Si l'on en croit les résultats de l'expérience du testeur, le CC150 embarquerait 8 cœurs pour un total de 16 threads et 16 Mo de cache L3, ni plus ni moins les chiffres d'une puce Core i9 de la génération actuelle. Par contre, la fréquence serait de 3,5 GHz en permanence sans l'ombre d'un turbo, avec un voltage variant entre 0,672 et 1,008V, tandis que CPU-Z lui donne un TDP de 95 W.

The Zhihu (l'individu qui aurait testé la puce) a ensuite testé le machin avec l'aide d'une ASRock Z390 Extreme4 afin d'évaluer sommairement les performances monocœur et multicœurs sous Cinebench R20 et face à des CPU Core que l'on connaît bien (et même un i5-10600K incognito). Résultat des courses, le CC150 aurait obtenu un score de 151 en monocœur, largement inférieur au 9900K à 212, 9700K à 209, 9600K à 193 et même au 9100F à 172, puis un score multicœurs de 1510, le positionnant cette fois-ci juste en dessus du 9700K et ses 1521 points et devant le 9600K avec 1030. Bref, la fréquence basse sans turbo ne pardonne pas en application monocœur, mais la présence du HyperThreading fait la différence en cas de travail multithreadé, le tout avec une consommation en usage qui aurait été plus ou moins équivalente à l'hexacore i5-9500 entre 61 et 78 W (sous AIDA64), bien loin des 150 à 295 W affichés par le 9900K durant le même test.

Si on entend aujourd'hui parler de ce CC150, ce que comme par magie celui-ci s'est retrouvé en vente sur Taobao (une sorte de LebonCoin développé par Alibaba) pour 2160 yuans (~280 euros), ce ne donne évidemment aucune indication supplémentaire quant à l'origine véritable et la finalité de ce processeur étrange.

Néanmoins, la réponse au mystère pourrait être bien simple. Tout d'abord, son inscription SRFBT suggère que c'est bien une puce de production et non de qualification (dont le code à 4 caractères commence généralement par Q), et le numéro de batch L909E392 pointerait vers une production dans l'usine malaisienne d'Intel la 9e semaine de 2019 pour l'exemplaire testé ici. Ensuite, il s'avère que le CC150 avait déjà été mentionné et capturé à quelques reprises sur Reddit, il se murmure qu'il s'agit en réalité du processeur Intel utilisé par NVIDIA pour une partie de ses serveurs GeFORCE NOW (dont la nouvelle génération vient d'arriver), et notamment sur les derniers serveurs GeFORCE NOW RTX avec GPU Tesla T10.

En tout cas, la mise en vente de ce CPU sur un site public n'a fort certainement rien d'officiel ni de permanent, il est possible que les CPU en question aient déjà été mis à la retraite ou sont tout simplement des surplus tombés du camion, y compris avec des versions ES et QS dans le lot pour compléter l'offre, ce qui ne serait dans aucun des cas une première dans le milieu. Reste aussi toujours l'option d'un fake, mais a priori tout de même assez peu probable dans le cas présent. (Source : Tom's)