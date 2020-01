Aujourd'hui, c'est journée d'ouverture du salon CES, un peu en mode pré-salon. Toujours est-il que les stars du jour sont surtout des moniteurs. Il y a 3 semaines, ASUS présentait son VG279QM, un écran 27" Full HD à rafraichissement variable, et capable de monter à 280 Hz. Finalement, il n'était pas loin de la barrière mythique des 300 Hz, mais il vient de se faire planter par un petit frère en 24". Toujours chez ASUS, voilà le ROG Swift 360, développé conjointement avec Nvidia qui a fait évoluer son scaler G-Sync pour arriver à ces caractéristiques.

Alors comme on l'a dit, 24", 1920x1080, et trè certainement une dalle TN. Le G-Sync est supporté, via scaler, ce qui autorise le constructeur des overclockings. Car on ne sait pas réellement si c'est un PG258Q à 240Hz modifié, toujours est-il que son taux maximal de rafraichissement est de 360 Hz, ce qui autorise l'affichage d'une image 360 fois par seconde, définition du Hertz. ASUS et Nvidia le destinent au milieu de l'eSport où la réactivité est importante, et où le moindre gain de temps d'affichage d'une image peut se montrer décisif, encore qu'il ne faudrait pas que votre serviteur et sa latence pourrave s'en servent (traduire par une grosse latence de l'interface chaise/clavier), ça ne changerait rien pour les joueurs tranquilles, pour les excités en revanche ça pourrait le faire. Plus d'infos lors de l'ouverture complète du salon ?