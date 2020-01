Que d'annonces d'écrans qui se sont enchaîné ces derniers jours ayant précédé l'ouverture (aujourd'hui) du salon du CES 2020 ! Petit rappel de ce qu'on a déjà vu passer : l'AW2521HF d'Alienware, les frigos IA de Samsung (si si, ça compte aussi), la gamme Odyssey Cx de Samsung également, des 32" 16/9 gaming chez ASUS et Acer, et enfin un ROG Swift délirant moulinant à 360 Hz chez ASUS !

Predator CG552K, une TV qui ne le dit pas...

Voilà, aujourd'hui on ajoute à la liste le Predator CG552K en provenance de chez Acer, le "point culminant" des annonces du constructeur en introduction au salon ! C'est un écran plat OLED de 55", très clairement orientés joueurs de salon et destiné à venir marcher sur les plates-bandes des "vrais" téléviseurs OLED, particulièrement les deux gammes de TV OLED de LG récemment certifiés G-Sync Compatible ! Enfin, ce CG552K se place aussi dans la lignée du Predator CG437KP introduit l'année dernière en avril, en témoigne le carénage utilisé identique, mais on verra ci-dessus que les caractéristiques divergent assez entre les deux modèles.

ACER PREDATOR CG437KP CG552K Dalle 43 pouces VA Rétroéclairage W-LED 55 pouces OLED Définition 3840 x 2160 103 ppp 3840 x 2160 81 ppp Temps de réponse 4 ms G2G 1 ms VRB (Virtual Response Boost) 0,5 ms G2G Taux de rafraîchissement 48 - 144 Hz Adaptive Sync / FreeSync / G-Sync Compatible 120 Hz Adaptive Sync / FreeSync ? / G-Sync Compatible HDMI-VRR Luminosité 750 cd/m2 - 1000 cd/m2 400 cd/m2 Contraste 4000:1 ? Mais OLED, donc en principe très bon ! HDR Display HDR1000 Rien ? Couleurs 10 bits (8 bits + FRC) DCI-P3 90 % ? 1,07 milliard DCI-P3 98,5 % Delta E<1 Connectique 1 x USB Type-C (DP alt mode, 30 W) 2 x USB 2.0 2x USB 3.0 1 x USB 3.0 Type-B 3 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 1 x 3,5 mm audio out 2 x DisplayPort 1.4 3 x HDMI 2.0 2 x USB Type-C 2 x USB 2.0 2x USB 3.0 Audio intégrée 2 x 10 W 2 x 10 W Ergonomie VESA 200 x 100 mm Pied détachable...et c'est tout ! Pareil ? Autres trucs Petit éclairage RGB Petit éclairage RGB Capteurs de présence et de lumière ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité ou éteindre l'écran (dans le but d'éviter le marquage et prolonger la durée de vie de la dalle OLED) Prix 1499 € 1299 $ 2999 $ 2699 € Dispo 2019 Q3 2020

Comme un sentiment de déjà-vu, non ? Eh bien oui, puisque c'est un copié-collé presque parfait de la fiche technique de l'Alienware 55 lancé en aout 2019 et déjà disponible - le premier de sa catégorie - et on est prêt à parier qu'il s'agira bien de la même dalle OLED pour ce Predator CG552K ! Ce dernier partagera donc en principe aussi les mêmes faiblesses, notamment l'absence d'un quelconque support HDR, un désavantage face aux OLED LG mentionnées ci-dessus proposant le support du HDR10, HLG et Dolby Vision, ainsi qu'une luminosité maximale pouvant aller jusqu'à 850 cd/m2 selon le modèle. De surcroît, ceux-ci se permettent aussi d'être souvent bien moins chers à diagonale équivalente.

À ce propos, notez aussi que la référence Alienware coûte pratiquement 1000 € de plus que le tarif qu'Acer a communiqué pour son Predator; mais pour l'un comme pour l'autre, surtout à ces prix-là, la bataille pour une place dans le salon sera de toute manière bien rude alors que les téléviseurs se mettent progressivement aussi à l'Adaptive Sync, FreeSync ou G-Sync ! (Source)