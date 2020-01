Alors que les premières sorties de 2020 ne vont plus tarder, voyons un peu ce qu'a donné la fin de l'année 2019, avec le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) suivi des 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions). Une fois de plus, peu de changements et les habitués sont inlassablement là.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 52 Semaine 51 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Football Manager 2020 FIFA 20 FIFA 20 2 Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Red Dead Redemption II Star Wars Jedi: Fallen Order Call Of Duty: Modern Warfare