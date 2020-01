Boudés ou bien souvent associés à des définitions FHD ou WQHD, les écrans 32" au format 16/9 pourtant ne manquent pas d'intérêt pour du gaming. Par rapport aux 34" 21/9, ils ont un gros avantage, c'est que le moniteur est plus large. À titre d'exemple, un 34" correspondrait à un 27" 16/9 auquel on aurait ajouté deux bandes de 10cm de part et d'autre, donc un écran plutôt "aplati". Leur inconvénient,n on perd du coup cet effet panoramique, mais on gagne en profondeur d'image du fait d'une taille plus haute et d'un ratio plus à son avantage.

En tout cas ASUS et ACER vont lancer chacun un moniteur spécialement dédié gaming, et ça risque de faire mal. ASUS annonce son PG32UQX, 32" UHD sur une dalle IPS, plane donc non courbe, G-Sync Ultimate (anciennement G-Sync intégrant le scaler dans l'électronique de l'écran), et montant à 144 Hz. Autre point, il a la certification HDR1400 ce qui implique une luminosité à 1400cd/m². Chez ACER, c'est le Predator X32 qui se voit affublé des mêmes caractéristiques de dalle, donc un sacré bousin gaming. Et ces deux moniteurs arrivent à ce résultat grâce à du mini LED, 1152 zones partagent l'écran et s'occupent d'optimiser l'éclairage sur chacune de ses parties.

Pour rappel, les écrans BFGD de 65" annoncés il y a 3 ans montaient à 120 Hz, étaient HDR1000, et il y avait 384 zones , on peut donc voir que ça a évolué. Le prix en revanche reste chaud comme Nicolas au milieu d'un troupeau d'alpagas ! Le Predator X32 sera vendu 3299€ en Europe à partir de Q2. On vous laisse imaginer celui de l'ASUS, du même ordre !