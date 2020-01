Ouf, on est rassuré, Samsung ne se contentera pas que des frigos "IA" pour animer son salon du CES 2020 ! En parallèle, le géant coréen débarque aussi avec sa propre nouvelle interprétation commerciale du poème "Odyssey" d'Homer en introduisant une gamme d'écrans conçue pour "donner aux joueurs une expérience entièrement nouvelle et immersive" ! Super, et donc ?

Sur le papier, ce sont les G9 et G7 qui feront dans un premier temps partie du voyage, mais deux noms derrières lesquels se cachent en réalité trois nouveaux écrans qui seront proposés pour commencer. Que ce soit pour l'un ou l'autre, les assemblages sont définitivement futuristes - le G9 peut-être un peu plus que les autres avec sa robe blanche - avec un style soigné et subjectivement classe ayant aussi le mérite de rester relativement sobre et passe-partout, loin des carcasses "gaming" avec la finesse d'un tank que nous pondent parfois d'autres constructeurs.

Mais il ne faut pas se leurrer, les G9 et G7 sont définitivement orientés gaming, et Samsung s'est aussi bien assuré de proposer des caractéristiques techniques en mesure de séduire la foule visée. Voici celles que l'on connaît pour l'instant en attendant que le CES 2020 ouvre enfin ses portes :

Samsung Odyssey G9 G7 Dalle 49" VA QLED incurvée 1000R Format 32:9 32" ou 27" VA QLED incurvée 1000R Format 16:9 Définition "DQHD" 5120 x 1440 QHD 2560 x 1440 Temps de réponse 1 ms 1 ms Fréquence et Synchronisation 240 Hz Adaptive Sync via DP 1.4 G-Sync Compatible (certification en cours) 240 Hz Adaptive Sync via DP 1.4 G-Sync Compatible (certification en cours) Luminosité 1000 cd/m2 600 cd/m2 HDR Display HDR1000 Display HDR600 Trucs de Couleur Quantum dots Quantum dots Autre Éclairage "core" à l'arrière 52 couleurs et 5 effets Nul, même pas RGB ! Éclairage "core" à l'arrière 52 couleurs et 5 effets Nul, même pas RGB ! Dispo (dans un monde parfait) Q2 2020 Prix Mystère, mais vous pensez bien que ça risque de douiller, surtout pour le G9 Page Marketing Samsung Odyssey

Assez sympathique tout de même, il faut bien l'avouer. Cela dit, si vous n'aimiez déjà pas beaucoup les dalles incurvées, passez votre chemin ! La courbure 1000R - la même que l’œil humain et première du marché - risque de ne vraiment pas vous plaire. Les autres caractéristiques techniques sont toutefois autant de bons arguments en faveur de la gamme pour séduire les joueurs même ceux les plus exigeants, avec un bon mix entre réactivité, définition, couleurs et technologie de rafraîchissement.

À ce propos, la présence de l'Adaptive Sync et du G-Sync Compatible promettra de ne laisser aucun joueur des deux camps sur le carreau, et on ne peut d'ailleurs que souhaiter que ce couple s'impose enfin comme la nouvelle norme pour le marché des moniteurs gaming ! Quand on se souvient que seule la certification G-Sync Ultimate (que le C9 aurait peut-être été en mesure d'obtenir si Samsung avait fait le choix du module) impose le HDR1000 et une luminosité maximale de 1000 cd/m2, on peut se dire que le module propriétaire du Caméléon risque vraiment de perdre un peu de sa pertinence face aux futurs écrans Adaptive Sync / G-Sync Compatible HDR1000 tels que cet Odyssey G9 de Samsung.

La gamme Odyssey se matérialisera d'abord au CES 2020, puis en magasin courant deuxième trimestre de l'année, pour des prix que le constructeur n'a évidemment pas encore partagés histoire de ne pas briser de rêves - on peut craindre le pire, particulièrement dans le cas du G9, mais restons naïfs optimistes !