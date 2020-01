Le clap de fin de Windows 7, c'était le 14 janvier dernier, dans l'indifférence la plus totale des manchots travestis de l'équipe, et avant que Windows 10 nous rappelle la réalité de son existence avec une méchante faille découverte par le NSA. Mais pour un groupe d'irréductible, la fin du support (gratuit, hors support étendu payant) de Windows 7 par Microsoft ne signifie pas pour autant que l'aventure devrait s'arrêter ici, au contraire !

Pour les pétitionnaires, la fin du support ne signifie pas uniquement la fin des mises à jour, mais marque aussi la conclusion de 10 ans de péchés divers et variés imputés à Windows 7, le terminus d'un cycle (certes, Windows 10 a magnifiquement repris le flambeau) qui selon eux donne désormais à Microsoft une chance de rattraper (un peu) ces erreurs du passé en recyclant l'OS au lieu de le laisser pour mort. Ainsi, la pétition demande sans détour sa publication sous la forme de logiciel libre afin de permettre à la communauté d'y mettre la main et de l'améliorer, rien que ça ! En considérant que ce ne serait pas le premier exemple de software Windows lâché à la horde du libre (par exemple, le code source de MS-DOS), l'un des arguments est que Microsoft n'aurait vraiment rien à perdre à libérer une version de son système d'exploitation ayant de toute façon "atteint sa fin de vie".

We demand that Windows 7 be released as free software. Its life doesn't have to end. Give it to the community to study, modify, and share.

We urge you to respect the freedom and privacy of your users - not simply strongarm them into the newest Windows version.

We want more proof that you really respect users and user freedom, and aren't just using those concepts as marketing when convenient."

Peut-on y croire ? Certainement pas. Des demandes semblables avaient été formulées à l'époque pour Windows XP, toujours sans succès à ce jour, et Windows 7 est encore bien loin d'être vraiment mort et obsolète. Ce dernier fonctionne encore sur 26 % des machines (privées et professionnelles), entre 3 et 5 % pour Windows XP, autant dire qu'une version libre de l'un ou de l'autre OS ne serait pas vraiment dans l'intérêt de Microsoft dans l'immédiat, notamment pour des raisons relativement évidentes de sécurité. Bref, on se doute que la Raymonde ne prendra pas de sitôt le risque d'un Windows XP ou 7 "open source" sur Github, un beau jour peut-être, mais certainement pas demain. Rendez-vous dans au moins 20 ans ?