Dans la dixième génération du fondeur de Santa Clara, nous trouvons la fusion disgracieuse de deux technologies. D’une part, fleuron de la nouvelle finesse de gravure « 10 nm », des processeurs Ice Lake répondent à l’appel, pour le moment cantonné aux versions à 4 cœurs (maximum) à des TDP de 28 W, 15 W et 8 W. Pour compléter la gamme au moyen de puces plus performantes, c’est sur Comet Lake qu’il faut compter, une série toujours architecturalement basée sur Skylake et un procédé héritant du nœud 14 nm.

Néanmoins, tout n’est pas si sombre. En effet, les premières fuites sont plutôt encourageantes, et proviennent d’un test non officiel basé sur un ordinateur inconnu équipé de l’i5-10300H - encore non-officiel, la série Comet Lake H ayant uniquement été nommée au CES comme « à venir » avec « plus de 5 GHz sur mobile ». En effet, le bousin, un quadcore hyperthreadé, est un exact clone de l’i5-9300H, auquel vient se greffer 100 MHz de fréquence de base et 200 MH en boost, pour une enveloppe constante de 45 W. Récapitulons cela ensemble :

Intel Core i5-10300H Intel Core i5-9300H Coeurs/Threads 4/8 4/8 Fréquence Base/Boost 2.50 – 4,30 GHz 2.40 — 4,10 GHz Cache 8 Mo 8 Mo TDP/ up / down 45W/ —/35W 45W/ —/35W Support de la RAM DDR4-3200 DDR4-2666, LPDDR3-2133

Du fait d’un contrôleur mémoire overclocké, les conditions de tests n’ont pas pu être stricto sensu équivalentes pour les deux modèles, néanmoins l’avantage serait clairement du côté du nouveau venu avec 11 % de plus sur le score CINEBENCH R20 : 1924 points contre 1730. Du fait de l’architecture d’Intel peu dépendante du contrôleur mémoire — au contraire de Zen, avec son Infinity Fabric — deux solutions sont possibles. Soit CINEBENCH est, dans ce cas précis, memory bound, c’est-à-dire que la bande passante vers la RAM ne suffit pas à satisfaire la puissance de calcul, soit le nouveau 14 nm améliore significativement l’efficacité énergétique et permet de maintenir le boost plus longtemps que son prédécesseur. Aux vues des quatre maigres cœurs de la machine, notre avis penche du second côté... Mais rien n’atteste de la véracité des résultats, ni même de l’impartialité des conditions (même température de la pièce ? Système de refroidissement équivalent ? Fréquence de l'iGPU ?), il faudra donc attendre des tests plus sérieux et plus officiels que cela pour s’en convaincre ! (Source : LaptopMedia via VideoCardZ)