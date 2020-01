Prévu et annoncée depuis déjà longtemps, la fin du support de Windows 7 a été mise en place aujourd'hui. Après plus de 10 ans de service, le système d'exploitation fétiche de la décennie prend donc une retraite bien méritée. Un service qui ne dépassera pas toutefois la longévité de Windows XP, Microsoft ayant tenté tout ce qu'il pouvait pour faire migrer les utilisateurs vers Windows 10 via son programme de mise à jour gratuite. Mais l'utilisation plus forte de la télémétrie sur la dixième monture, les bugs qui ont mis parfois plus de 3 ans à être corrigés ou l’interface particulière de Windows 8.1 feront que Windows 7 restera toujours très utilisé jusqu'à la fin de son support. Il faut dire qu'il représente le renouveau pour Microsoft, reprenant le détesté Vista en améliorant le concept : plus fluide, un bureau plus ergonomique, une meilleure gestion du réseau ou une sécurité adaptée au web en ont fait un système efficace et prévu pour durer.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Avec l'arrêt du support, l'OS ne pourra plus être efficace sur le long terme contre les menaces informatiques - et même pour les particuliers - ou les drivers ne seront plus mis à jour, ce qui deviendra encore plus difficile de l'utiliser avec des configurations modernes. Bien que quelques heureux élus pourront profiter d'un maintient de vie plus long, il s'agit de versions purement dédiées aux entreprises et dont le tarif est excessif pour les particuliers ou petits professionnels. Il ne vous restera donc que très peu de choix au final : soit vous passez à une version supérieure de Windows - 8.1 ou 10 - ou soit vous vous orientez vers l'utilisation d'un système Linux. Bien entendu, vous pourrez toujours utiliser Windows 7, mais sans mises à jour nous ne pouvons vous recommander ce choix, le risque allant devenir de plus en plus grand pour la sécurité. Il restera aussi - dans les cas particuliers - l'utilisation d'une machine virtuelle, permettant de sécuriser l'utilisation de l'OS via la sécurité de la machine hôte. En attendant, levez votre verre à la santé d'un système qui aura fait son temps et qui n'a pas à avoir honte de ses dix années de service.

La fin d'une époque, maintenant il ne reste plus qu'à voir ce que vont devenir les utilisateurs