Le concept d'EVE et sa nouvelle série d'écrans Spectrum avaient déjà fait parler d'eux au début de l'automne l'année dernière, mais les produits n'en étaient alors encore qu'au stade de prototypes avec plusieurs suggestions de design et des spécifications techniques non finalisées.

L'une des particularités de cette gamme de moniteurs est d'être l'une des premières du genre à être conçu communautairement avec les supporters du projet, une "conception participative" au lieu d'un simple financement en prenant en compte (autant que possible) les avis et les attentes des futurs utilisateurs notamment via sondages et échanges sur leur forum, de quoi obtenir en théorie une machine sans superflus et proposant l'indispensable à hauteur des besoins de la majorité.

Ce n'est pas le premier exercice du genre, puisque l'entreprise d'origine finlandaise avait déjà mené en 2017 une campagne Indigogo européenne avec succès - 1300 % au-dessus de l'objectif en 4 jours - pour sa tablette 2 en 1 EVE V, qui fut carrément qualifiée de tueuses de Surface Pro (avec la bénédiction d'Intel et de Microsoft).

Retour en 2020, les caractéristiques des écrans Spectrum ont désormais été finalisées et voilà ce que ça va donner :

EVE Spectrum QHD 144 Hz QHD 240 Hz 4K 144 Hz Dalle IPS (TFT) 27" LG Display Rétroéclairage LED Angles de vision 178/178° IPS (TFT Oxyde) 27" LG Display Rétroéclairage LED Angles de vision 178/178° IPS (TFT Oxyde) 27" LG Display Rétroéclairage LED Angles de vision 178/178° Définition QHD 2560 x 1440 109 ppp QHD 2560 x 1440 109 ppp 4K UHD 3840 x 2160 163 ppp Taux de rafraîchissement 144 Hz AMD FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible Plage 48 - 144 Hz + LFC 240 Hz AMD FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible Plage 48 - 240 Hz + LFC 144 Hz AMD FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible Plage 48 - 144 Hz + LFC Temps de réponse 1 ms MPTR Luminosité 400 cd/m2 (typique) 450 cd/m2 (pic) 650 cd/m2 (typique) 750 cd/m2 (pic) 650 cd/m2 (typique) 750 cd/m2 (pic) Contraste 1000:1 Trucs de couleur Profondeur 10-bit (8-bit + A-FRC) 1,07 milliard sRGB 100 % DCI-P3 98 % HDR DisplayHDR 400 HDR10 DisplayHDR 600 HDR10 Connectique Vidéo 1 x HDMI 2.0a 2 x DisplayPort 1.4 (support chainage) HDCP Audio 1 x 3,5 mm audio in / out USB

1 x USB Type-C (DP alt-mode, USB 3.1 Gen2 descendant, USB 3.1 ascendant, alimentation 100 W 20V / 5A) 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (alimentation 5V / 3A 15 W) 3 x USB 3.1 Gen2 Type-A (alimentation 5V / 3A 10 W) 1 x USB 3.1 Type-B ascendant Ergo' VESA 100 x 100 mm Hauteur : +130 mm Tilt : -8° / + 24° Pivot G/D : Non Pied (optionnel) amovible Autre ? Vendu sans pied Garantie 2 ans ? Dispo Début Q3 2020 Début Q4 2020 Début Q4 2020 MSRP (tarif de précommande spécial membres) 359 € + 99 € pour le pied 499 € + 99 € pour le pied 599 € + 99 € pour le pied Page produit EVE Spectrum

Le modèle QHD 144 Hz se base sur la dalle LG du modèle maison UltraGear 27GL850, tandis que les deux autres exploitent une nouvelle référence du même fabricant. Vous aurez certainement noté qu'EVE se la joue un peu Apple en vendant le pied séparément (heureusement pas pour 999 €), mais pour la simple et bonne raison que 46 % des membres interrogés préfèreraient avoir l'option d'acheter l'écran sans pied pour utiliser un bras VESA à la place, et pourquoi pas ?

Avec des caractéristiques alléchantes et une connectique franchement complète, les Spectrum font également fi de l'incurvé à la mode et intègrent tout de même à peu près tout l'équipement attendu sur un moniteur de jeu moderne, et sans pour autant partir dans les excès esthétiques flashy et dégoulinant de RGB, bien au contraire, le design étant particulièrement sobre et minimaliste. Bref, le "peuple" a parlé !

Enfin, la tarification pratiquée parait intéressante et bien en deçà du marché, mais il y a un hic ! En effet, il s'agit là des prix spéciaux pour les 500 premières unités et pensés notamment pour récompenser les supporters de la première heure, passé ce cap et l'ajout des couts subséquents pour le marketing et la distribution, les prix grimperont ensuite pour se rapprocher de ceux pratiqués par la concurrence. Pour réserver un écran aujourd'hui, seul un dépôt (remboursable) de 100 € est requis, la somme restante sera due dès que l'écran choisi est disponible.

Outre le concept du pied vendu séparément qui ne conviendra a pas forcément à tout le monde, il faut reconnaitre que l'offre Spectrum a de sérieux arguments à proposer et mérite largement d'être considérée, un autre bon exemple de ce qui est possible quand une marque est à l'écoute de sa clientèle.