Une fois de plus, la base de données de l'EEC - Eurasian Economic Commission ou Commission économique eurasienne - a contribué à donner un aperçu du futur, ici celui de la plateforme Z490 haut de gamme devant arriver avec Comet Lake-S, qui chevauchera en principe sur son socket LGA1200 ! Un enregistrement dans la base de données de l'EEC ne signifie pas lancement ni que celui-ci n'est nécessaire imminent - la preuve avec les références Navi RX5900/5800 enregistrées par Sapphire depuis juin 2019 -, mais ça signifie surtout que les produits sont désormais certifiés avec les normes électriques européennes pour permettre leur mise en vente dans la zone correspondante le jour J - fut-il planifié demain ou dans plusieurs mois.

Dans le cas de Comet Lake-S et du hardware associé, c'est à priori au printemps que ça pourrait se réaliser, soit Q2 2020, et on a déjà eu largement de quoi se faire une idée du contenu de la gamme et des gains à espérer du futur flagship 10900K, sans oublier l'escadron de 15 variantes de PCH Comet Lake découvert avant-hier. Trêve de blabla, retour au Z490 et l'armada de mobales enregistrées par Micro-Star International auprès de l'EEC :

Z490-A PRO (ATX ?)

Creator Z490I (Mini-ITX ?)

MAG Z490 TOMAHAWK (ATX ?)

MPG Z490M GAMING EDGE WIFI (Micro-ATX ?)

MPG Z490 GAMING CARBON WIFI (ATX ?)

MPG Z490 GAMING PLUS (ATX ?)

MEG Z490I UNIFY (Mini-ITX ?)

MEG Z490 UNIFY ( ATX ?)

MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (ATX ?)

MEG Z490 ACE (ATX ?)

MEG Z490 GODLIKE (E-ATX ?)

Pas vraiment de surprises parmi les dénominations des références, c'est tout à fait à l'image des séries précédentes ou existantes du constructeur, et il y aurait donc à boire et à manger pour tous les (dé)goûts (et bourses ?). MSI n'est pas le premier constructeur sur l'affaire du Z490, chez GIGABYTE le chipset avait montré le bout de son en septembre dernier avec le TR40X et X299X, et ce quelques jours après 35 autres modèles de série Intel 400 flashés par TUM Apisak également chez l'EEC. Aujourd'hui, c'est momomo_us que l'on peut remercier pour sa vigilance, l'autre twitterati infatigable toujours à l’affût d'ajouts dans la base de données de l'EEC et autres infos bien planquées.

En dépit des temps un peu dur sur le marché face aux Ryzen d'AMD et d'un transition laborieuse et dans l'urgence vers les nouveaux procédés de gravure, il parait clair que les fabricants ne lâcheront pas l'affaire pour autant et répondront présents en masse comme de coutume pour accompagner cette énième réédition de Skylake en 14 nm. De là à penser que Comet Lake-S pourrait avoir du succès, il n'y a qu'un pas, et quand on voit les résultats 2019 fantastiques du fondeur , la question pourrait pratiquement ne pas se poser....