En attendant le successeur Rocket Lake-S et sa génération de chipsets de série 500 qui l'accompagneront, et dont le membre H510 se serait même déjà fait détecter l'autre jour (ce qui en dit tout de même assez long sur l'espérance de vie du prédécesseur), voilà justement que (re)font également surface les PCH Comet Lake que momomo_us aurait trouvé dans les p'tits papiers d'Intel.

Nous pouvons ainsi y découvrir 2 versions de PCH Comet Lake : CometLakePCH-V et CometLakePCH-H. Par contre, le reste serait une vraie jungle, puisque nous aurions potentiellement affaire à un total de 15 variantes de ces deux PCH de base, un distinction et segmentation purement virtuelle qui s'opérerait fort probablement comme de coutume via un activation dans le BIOS, firmware et le Management Engine du fondeur. Voici ce que cela donnerait :

CometLakePCH-V

B460 - A3C8

H410 - A3DA

CometLakePCH-H

Z490 - 0685

H470 - 0684

Q470 - 0687

B460 - 0688

H420E - 069A

H410D - 0683

W480 - 0697

C256 - 0689

C252 - 068A

WM490 - 068E

QM480 - 068C

QMS480 - 0693

Oui, ça en ferait du monde ! Certes, ces chipsets concerneraient l'ensemble du marché d'Intel : par exemple, le Z490 serait indéniablement orienté desktop grand public, tandis qu'un Q480 s'adressera aux entreprises et le W480 plutôt au segment des stations de travail. On peut aussi deviner la présence de variantes destinées au marché Mobile par la présence de la lettre "M" dans certaines dénominations, tandis que les C256 et C252 paraissent être les successeurs de la série C240 et concerneraient donc avant tout le segment des Xeon. Il reste à voir ce qui distinguera techniquement PCH-V et PCH-H, la présence d'une variante B460 pour les deux fait s'interroger, mais nous pouvons déjà supposer que le V sous-entend "Value" et indiquerait donc une famille de chipset pour les plateformes très abordables.

En tout cas, tout n'est pas nouveau ici, en septembre dernier nous avions déjà pu découvrir les noms de près de 35 mobales GIGABYTE enregistrées auprès de l'EEC et porteuses de chipsets H410, B460, Q470/H470 et Z490. Bref, l'étau se resserre encore au fur et à mesure que le lancement de la génération Comet Lake se rapproche. Bon, connaître les p'tits noms c'est bien, mais vivement que nous puissions plutôt causer caractéristiques !