La famille Comet Lake pour bureau se nomme S, ça a toujours été ainsi chez Intel qui différencie ainsi les puces desktop, mobiles, basse consommation et très basse conso. On sait également, parce que c'est officiel, qu'il y aura des puces en 10 coeurs, seul moyen trouvé par Intel pour concurrencer un concurrent devenu meilleur que lui. On n'oublie pas que Comet Lake représente la 4è itération Skylake, donc gains en architecture nuls, les gains sont liés à des ajustements de fréquence et la multiplication du nombre de coeurs. Depuis les Core2Quad, Intel bloquait le marché mainstream avec ses quadcores, mais depuis AMD, en moins de 3 ans, Intel a été forcé de passer de 4 à 10 coeurs pour rester dans le coup. Si c'est uniquement dû à la concurrence, Intel reste néanmoins englué dans du 14nm qui ne lui permet plus d'évoluer en termes d'architecture.

Toutefois, il y a une petite surprise qui nous attendrait. Il y aurait du décacore sur les puces K destinées aux joueurs et aux clockeurs avec un TDP de 125W, mais aussi sur des CPU au TDP de 65W, et même 35W. C'est un document publié par momomo_us sur Twitter qui confirme ce que nous savions déjà plus ou moins. En effet nous avions par le passé listé le 10900K avec son TDP de 125W, mais aussi le 10900F que l'on pense être à 65W, mais également le 10900T qui devrait être à 35W. Il est clair qu'Intel va chercher le moindre recoin pour placer ses puces partout, restera à voir les prix, nerf de la guerre et clé de voûte de l'intégration des CPU dans diverses machines. Le duel risque d'être intéressant même s'il parait joué d'avance.