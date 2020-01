En juin 2019, l'EEC, organisme qui certifie les produits avec les normes électriques européennes avant leur mise en vente, avait enregistré plusieurs modèles de Sapphire, ayant comme référence RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 XT, RX 5900, RX 5850 XT, RX 5850, RX 5800 XT et RX 5800, RX 5750 XT, RX 5750, même démarche avec les RX 5700, 5650, 5600, 5550 et 5500. Ça faisait beaucoup, mais surtout c'était un fait isolé et dévolu à une seule marque. Et puis de l'eau a coulé sous les ponts, l'info a disparu des mémoires, mais pas des nôtres puisqu'on vous en touche un mot. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la page sur ce lien.

Au 14 janvier 2020, l'EEC a enregistré RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900, RX 5800 XT comme nouvelles références en provenance de AFOX, un partenaire constructeur d'AMD. Surtout, depuis le mois de juin, AMD a sorti ses séries RX 5700, et Lisa Su a évoqué un big Navi qui devrait poutrer selon ses dires. Et du coup, si ça semblait très précipité en juin, ça prend beaucoup plus de sens en ce mois de janvier. Toutes les nouvelles références sont nominativement parlant situées au-dessus de la RX 5700, ce qui implique qu'elles seront plus performantes. Ça ne préfigure en rien leur comportement, mais revenir à hauteur de la RTX 2080 Ti ne serait pas un luxe vu ce que prépare Nvidia en 7nm, et connaissant le caméléon, il ne ratera pas l'occasion de frapper fort s'il se sent menacé. La question est de savoir si c'est le cas, et pour ça il faudrait a piori attendre mars 2020.