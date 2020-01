Avec ses AIO Predator, EKWB avait réussi son coup, mais la firme a décidé de ne plus en fabriquer quand bien même ils étaient plébiscités par la presse pour ses performances et son silence de fonctionnement . Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test du modèle 240 que nous avions fait à l'époque, il y a plus de 4 ans déjà. Depuis, EKWB s'est essayé aux kits de wartercooling avec des pièces déjà sélectionnées, mais ce n'étaient pas des AIO. Abandon ? On pouvait le croire, mais non en fait !

La firme s'apprête à lancer 3 AIO, avec des dimensions de 120, 240 et 360 mm de longueur pour le radiateur. L'ensemble pompe+waterblock est quasiment en "plastique" translucide lardé de LED ARGB le top, le reste étant renforcé en aluminium, c'est très propre. Les ventilateurs sont des Vardar ARGB également (9 LED), que nous avions détectés début décembre dans ce billet en version 140mm. Les tuyaux font 30cm de long, les Vardar S 120ER D-RGB vont de 450 à 2600 TPM, l'ensemble pompe+WB mesure 88x70x53mm. EKWB reste très évasif, y compris sur son site, sur la nature de sa pompe et de son waterblock, mais les AIO D-RGB seront livrés à partir du 28 février prochain, pour les sockets LGA115x, 1366, 2011 à 2066 côté Intel, AM2 à AM4 et FM1 à FM2+ chez AMD. Comptez respectivement sans promo 109.79, 146.39, 189.09$ pour le 120, 240 et 360mm.