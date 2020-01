Du côté taïwanais du monde, il se raconte désormais qu'ASMedia Technology aurait obtenu des commandes pour les futurs chipsets AMD de série 500 et 600, ce qui sera bien évidemment très bénéfique pour les chiffres des résultats 2020 et 2021 du constructeur taïwanais fabless ! Bien qu'ASMedia n'avait pas obtenu le feu vert pour la conception et production du chipset X570 qu'AMD avait préféré s'en occuper seul - ce qui avait d'ailleurs provoqué la rumeur de la fin du partenariat entre les deux -, ASMedia aurait été choisi par AMD pour ses chipsets de série 500 en milieu et entrée de gamme nommés B550 et A520. Deux PCH que l'on attend d'ailleurs toujours et qui n'ont absolument rien montré au CES 2020, mais qui avaient très récemment tout de même refait parler d'eux (spoiler : leur production n'aurait pas encore démarré).

Enfin, la fameuse série 600 est attendue vers la fin de 2020 en compagnie de la gamme Zen 3 chez AMD et ce serait a priori définitivement ASMedia qui s'en occuperait, sans que l'on sache toutefois si le constructeur serait cette fois-ci à nouveau responsable de la conception de l'ensemble de la gamme...En décembre dernier, il se disait toutefois que le chipset X670 allait bien être l'affaire du Taïwanais. L'avenir nous le dira tôt ou tard, et certainement bien avant l'heure.

En parallèle de ses services à l'équipe de Lisa Su, ASMedia a également conçu un contrôleur USB 3.2 Gen2x2 capable de gérer les débits de 20 Gb/s de la norme, une puce que l'on espère bien évidemment voir en compagnie des futurs chipsets de série 600 et dont la demande devrait en l’occurrence aussi grimper au fil des prochains mois auprès des autres clients. Enfin, ASMedia travaille aussi sur un contrôleur USB4 planifié pour lancement en 2020, et qui devrait naturellement intéresser assembleurs de PC et constructeurs de cartes mères. Pour l'anecdote, le Taïwanais aurait également pu profiter d'un regain de commande grâce au bras de fer commercial entre son géant de voisin chinois et l'empire américain, notamment en matière de circuits intégrés et de puces de contrôleur USB 3.2 pour CPU de serveur, et tout ça c'est forcément aussi très bon pour les affaires (et par extension celles de son compatriote TSMC) ! (source)